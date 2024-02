Stop al caldo anomalo con il ciclone Pulcinella: pioggia in pianura e neve in montagna in Granda

Sabato 10 febbraio (nell'immagine)

Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: moderate diffuse, localmente forti a ridosso dei rilievi meridionali e sulle zone montane e pedemontane settentrionali e nordoccidentali; possibili fenomeni a carattere di rovescio sull'Appennino, in sconfinamento dalla Liguria. Quota neve in lieve calo sui 1200-1400 metri sui settori alpini. Attenuazione in serata a partire da sudovest.

Zero termico: in calo sui 1700-1800 metri.

Venti: dai quadranti meridionali in montagna, moderati sulle Alpi e forti sull'Appennino, in attenuazione nel pomeriggio; deboli o moderati da est-nordest in pianura con rinforzi sul settore orientale.