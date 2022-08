Pioggia e temporali alternati a schiarite fino a Ferragosto in provincia di Cuneo

Sabato 13 agosto

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al primo mattino con annuvolamenti più consistenti sulle zone pedemontane occidentali. In seguito cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore più calde e passaggi di velature in serata sul settore sudoccidentale.

Precipitazioni: deboli residue tra la notte e l'alba a ridosso di Alpi e Appennino; locali piovaschi sui rilievi alpini nel pomeriggio.

Zero termico: in progressivo rialzo fino a 4200-4300 metri.

Venti: moderati localmente forti nordoccidentali sulle Alpi, deboli localmente moderati da nord sull'Appennino in rotazione da sud in serata con attenuazione; in pianura venti deboli da nord al mattino e calmi al pomeriggio.