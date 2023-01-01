Piogge nel Cuneese, neve sulle Alpi: weekend instabile, ma lunedì torna il sole

CUNEO CRONACA - Un promontorio anticiclonico di matrice africana si estende sul Mediterraneo centrale, ma è in progressiva erosione da parte di una depressione atlantica in lento spostamento verso est. L'intensificazione dei flussi sudoccidentali e il loro apporto di umidità, determinerà un primo passaggio piovoso tra la serata di venerdì e sabato mattina, con i maggiori effetti sulle zone meridionali del Piemonte al confine con la Liguria.

Successivamente - fa sapere Arpa Piemonte - si avrà una pausa, seguita da una seconda fase piovosa, più intensa, nella giornata di domenica. In questo caso le precipitazioni saranno diffuse a tutta la regione, moderate e localmente forti sui settori meridionali tra le Alpi Marittime e l'Appennino, non si escludono locali rovesci di forte intensità.

La quota neve sarà elevata, dai 2000-2200 metri di questa notte, per poi scendere fino a 1800-2000 metri di domenica. Ampie schiarite lunedì, con locale foehn.

Sabato 15 novembre

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite sulle Alpi nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse fino all'alba; deboli sparse e intermittenti nelle ore successive con fenomeni più persistenti sull'Appennino. Quota neve sui 2000-2200 metri.

Zero termico: in lieve calo a nord sui 2400-2600 m e stazionario sui 2700-2800 metri a sud.

Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, in attenuazione pomeridiana; deboli prevalentemente da est altrove, con rinforzi sulle pianure settentrionali al mattino.

Domenica 16 novembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse, con valori localmente forti al confine con la Liguria. Quota neve in calo sui 1800-2000 metri.

Zero termico: in calo, sui 2200 metri sulle Alpi e sui 2500 metri altrove.

Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sud-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente da est, nord-est, con rinforzi sul settore settentrionale.

Lunedì 17 novembre

Nuvolosità: ampie schiarite nella mattinata con nubi più compatte sulle Alpi e Appennino; foschie e banchi di nebbia nelle prime ore della mattinata sulle pianure centrali. Poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: residue precipitazioni sull'Appennino e Alpi di confine al mattino, generalmente assenti nel pomeriggio.

Zero termico: in marcato calo nel corso della giornata a partire da ovest. In serata sui 1000-1500 metri sulle Alpi e 2000 metri sulle pianure.

Venti: al mattino occidentali, localmente moderati in montagna e deboli altrove; nel pomeriggio in rotazione a settentrionali con attivazione di

locali condizioni di foehn nella sera sulle Alpi Lepontine e zona del Verbano e Novarese, e orientali sulle altre pianure.