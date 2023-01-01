Piogge e temporali per tre giorni in Granda, crollo delle temperature e neve in quota

CUNEO CRONACA - La depressione atlantica responsabile del marcato peggioramento del tempo avvenuto nelle ultime ore si posizionerà sulla Francia per i prossimi 3-4 giorni, determinando instabilità a più riprese. Nel pomeriggio le zone occidentali e meridionali della regione vedranno una pausa più asciutta, mentre a nord-est proseguiranno temporali, localmente anche forti.

Martedì - fa sapere Arpa Piemonte - saranno possibili piogge intermittenti specie sulle zone occidentali, e sulle zone montane e pedemontane del Torinese sarà possibile qualche picco anche forte, associato a temporali. Condizioni più stabili ad est.

Mercoledì e giovedì è attesa ancora instabilità abbastanza diffusa, con piogge intermittenti e locali rovesci o temporali; le temperature subiranno un deciso calo e saranno possibili le prime nevicate sulle Alpi attorno ai 1800-2000 metri.

Martedì 23 settembre

Nuvolosità: cielo variabile o nuvoloso, con schiarite più probabili ad est.

Precipitazioni: piogge intermittenti sulle zone settentrionali e occidentali, in genere moderate, localmente a carattere di rovescio o temporale. Possibili valori forti su Alpi e zona pedemontana del Torinese. Piogge più sporadiche o assenti a sud-est.

Zero termico: in ulteriore calo fino a circa 2500-2700 metri in serata.

Venti: in genere meridionali o orientali in montagna, moderati; deboli variabili in pianura con rinforzi da sud sul Basso Piemonte.

Mercoledì 24 settembre

Nuvolosità: cielo variabile o nuvoloso, con schiarite in serata.

Precipitazioni: piogge sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Zero termico: in ulteriore lieve calo, sui 2300-2500 metri.

Venti: in prevalenza deboli variabili, con la tendenza a provenire da est o nord.

Altri fenomeni: possibili prime nevicate sulle Alpi attorno ai 1800-2000 metri di quota.

Giovedì 25 settembre

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso al mattino, nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Possibile qualche foschia al mattino in pianura.



Precipitazioni: piogge deboli isolate al mattino, moderate diffuse al pomeriggio, localmente a carattere di rovescio.



Zero termico: stazionario sui 2200-2500 metri circa.

Venti: in genere deboli variabili o orientali.

Altri fenomeni: possibili nevicate sulle Alpi attorno ai 1800-2000 metri di quota.