Piogge diffuse e nevicate oltre i 1600 metri, arriva il maltempo in Granda: lunedì migliora

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. In mattinata attese le prime precipitazioni sui rilievi occidentali, in progressiva estensione al resto della regione dalla tarda mattinata. Attenuazione dei fenomeni in serata, quando rimarranno sparsi e per lo più confinati sul settore orientale. Nevicate sulle Alpi oltre i 1600-1700 metri. Zero termico in diminuzione al mattino sulla fascia montana e pedemontana alpina fino ai 2000-2100 metri, stazionario altrove sui 2500-2600 metri. Generale rialzo dalla tarda serata, fino ai 3000 metri a sud e 2700 metri a nord. Venti: forti da sud sulle Alpi e moderati o localmente forti da nord-nordest sull'Appennino. Ventilazione debole da est-nordest altrove.

Domenica 31 ottobre