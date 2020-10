Piogge anche intense sul Piemonte, poi le prime schiarite: weekend con massime a 20°

CUNEO CRONACA - In Piemonte e in provincia di Cuneo è in corso da domenica un peggioramento del tempo che ha già portato precipitazioni consistenti sul nord della regione e sui rilievi meridionali, in particolare al confine con la Liguria e la Francia, accompagnate da rinforzi di vento. In queste zone i valori potranno essere localmente forti o molto forti fino al primo pomeriggio, in successiva attenuazione.

Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata nel Verbano Cusio Ossola e nell’Alessandrino per possibili frane e locali allagamenti associati alle aree dove sono attese le piogge più intense.

Da martedì lo spostamento, e progressivo allontanamento, della bassa pressione verso est favorirà il ritorno del bel tempo sul Piemonte, seppur associato ad un sensibile calo delle temperature minime con le notti serene. Dalle prime osservazioni nel weekend le massime toccheranno invece i 20 gradi.

(Foto e testo tratti dal sito di Arpa Piemonte)