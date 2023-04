Piogge alternate a schiarite nel weekend in Granda, torna anche la neve sulle Alpi

Sabato 15 aprile (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più compatta sui settori alpini e sulla parte meridionale della regione, alternata a schiarite.

Precipitazioni: al mattino deboli nevicate sulle creste alpine occidentali e settentrionali e rovesci deboli, al più localmente moderati, sparsi su tutto il settore meridionale. Quota neve sui 1700 metri. Fenomeni in esaurimento dalle ore centrali sulle Alpi, mentre i rovesci insisteranno ancora nel corso del pomeriggio sulla parte sud, ma con valori deboli, per poi esaurirsi in serata.