Piemonte, tregua di sole prima del maltempo: neve in arrivo fino in pianura nel Cuneese

CUNEO CRONACA - Una risalita dei valori barici sul Piemonte determinerà tempo soleggiato fino alla mattinata di martedì, con nebbie nelle ore più fredde sui settori pianeggianti, dove localmente le temperature minime torneranno al di sotto di 0°C.
In seguito - fa sapere Arpa Piemonte - un'onda depressionaria atlantica causerà un marcato peggioramento, più intenso tra martedì sera e mercoledì mattina, con precipitazioni moderate diffuse, più intense sui settori sud ed est.
La quota neve minima sarà prevista all'alba di mercoledì, sui 100-300 metri a sud e sui 300-600 metri a nord, in aumento di 200-300 metri dalla tarda mattinata.
Il successivo allontanamento verso est dell'impulso depressionario determinerà un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio di mercoledì, con esaurimento delle precipitazioni a partire dal settore sud e ultimi fenomeni a nord nella notte seguente.
Giovedì giornata soleggiata con nebbie sulle pianure al mattino.
Martedì 27 gennaio
Nuvolosità: cielo inizialmente velato con nebbie sulle pianure; dalla tarda mattinata graduale aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest con cielo coperto in serata.
Precipitazioni: dalla serata precipitazioni deboli o moderate diffuse, localmente forti sui rilievi meridionali. Quota neve in progressiva diminuzione fino a 200-400 metri sul settore centro-meridionale, sui 600 metri a nord.
Zero termico: in calo fino a 1100-1200 metri, con valori più bassi sui 700-900 metri su Cuneese e basso Torinese.
Venti: sulle Alpi moderati da ovest al primo mattino in successiva rotazione dai quadranti meridionali con intensificazione; sull'Appennino debole scirocco al mattino e moderata tramontana dal pomeriggio. In pianura vento generalmente calmo; in serata debole ventilazione da nord sul settore orientale.
Mercoledì 28 gennaio
Nuvolosità: cielo coperto al mattino, irregolarmente nuvoloso dalla tarda mattinata a partire dal settore sud. Formazione di nebbie sulle pianure nella notte.
Precipitazioni: moderate diffuse al mattino; nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni a partire dal settore meridionale ma con precipitazioni ancora persistenti a nord. Quota neve minima poco prima dell'alba, sui 100-300 metri a sud e sui 300-600 metri a nord, in aumento di 200-300 metri dalla tarda mattinata. Gelicidio sull'Appennino orientale.
Zero termico: In rialzo a 1200-1300 metri in serata.
Venti: sulle Alpi moderati o forti da est, sudest al mattino in rotazione da nordovest al pomeriggio; moderata tramontana sull'Appennino in attenuazione pomeridiana. In pianura venti deboli settentrionali in mattinata, in successiva rotazione da ovest.
Giovedì 29 gennaio
Nuvolosità: residui annuvolamenti sul settore centro-settentrionale prima dell'alba; in seguito cielo generalmente sereno a eccezione di nebbie diffuse sulle pianure al mattino.
Precipitazioni: residui deboli fenomeni sul Piemonte nord nelle prime ore della giornata, nevosi oltre 1000 metri.
Zero termico: in aumento sui 1500 metri.
Venti: moderati da ovest, nordovest sulle Alpi con rinforzi all'alba; moderata tramontana sull'Appennino e debole ventilazione occidentale in pianura.