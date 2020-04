Il Piemonte supera l'Emilia, solo la Lombardia sta peggio: urge cambiare marcia su tamponi e Rsa

GUIDO CHIESA - Il 25 Aprile, anniversario della Liberazione, è stata la giornata del definitivo sorpasso del Piemonte sull’Emilia per il numero dei casi accertati. Il Piemonte, con 24.426 casi totali contro i 24.209 dell’Emilia, è quindi definitivamente la seconda regione italiana dopo la Lombardia. Per sofferenza.

(Nota metodologica: I dati sopra riportati sono tratti dal bollettino del Ministero della Salute delle ore 17. Differiscono da quelli dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte perché questi ultimi tengono conto, caso più, caso meno, dei residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. Anche i dati riportati nel seguito differiscono, per ragioni a noi sconosciute, da quelli comunicati dall’Unità di crisi. Come pure non risultano allineati i dati delle ASL con quelli del sito della Regione, che dovrebbero però fare tutti capo alla stessa Autorità).

La popolazione delle due Regioni è circa la stessa. La presenza di casi accertati differisce quindi di poco: 56,1 ogni 10.000 ab. in Piemonte e 54,3 in Emilia. I risultati sono invece diversi nel numero di pazienti in carico ai due sistemi sanitari: 15.502 in Piemonte, saliti nell’ultima settimana di 1.032 casi, contro i 12.347 in Emilia, diminuiti nello stesso periodo di 1.205. Diversi anche il numero di tamponi eseguiti: 131.107 in Piemonte contro i 156.883 dell’Emilia. Nell’ultima settimana, la media giornaliera dei tamponi effettuati in Piemonte è quindi stata pari a 5.756 rispetto ai 7.300 risultanti dalla conferenza stampa di sabato 25 aprile (-21,1%).

La fotografia delle due regioni presenta alcune similitudini – in entrambe soffrono di più le province vicine alla Lombardia – ma i trend sono diversi: l’Emilia ha ormai imboccato la discesa, il Piemonte si dibatte ancora tra gli alti e i bassi della transizione. In quest’ultima infatti la previsione effettuata con il metodo della curva logistica porta a 31.000 il possibile numero dei contagi previsti alla fine di questa fase dell’epidemia, con un incremento di 2.000 possibili casi rispetto alla simulazione effettuata solo pochi giorni prima. Di conseguenza, anche la data del raggiungimento del 99% dei casi totali accertati è slittata dal 28 maggio al 3 giugno.

E’ ormai balzata all’onore della cronaca la sofferenza delle Residenze Socio-Assistenziali (RSA) piemontesi. Anche le grandi testate nazionali ne parlano diffusamente. Nel corso della già citata conferenza stampa è stato dichiarato che: “La task force coordinata da Ferruccio Fazio si occupa di programmazione del sistema con riferimento alle criticità esistenti, costruzione della medicina territoriale ed individuazione entro giugno di misure immediate per fronteggiare un eventuale ritorno del contagio.”

Nella speranza che la task force operi in tempi più ristretti di quanto dichiarato dal momento che tutti si aspettano l’inizio della 2a fase per il 4 di maggio, non è difficile individuare un paio di provvedimenti per le RSA da attuare possibilmente senza aspettare il mese di giugno: (1) che ogni RSA prepari quanto prima un Piano di Emergenza Sanitaria nel quale siano contemplati tutti i provvedimenti che la Direzione della RSA intende mettere in campo in caso di ripresa del contagio (evento ormai quasi certo), inclusa la possibilità di mettere in quarantena l’intera struttura, addetti e pazienti; (2) la stipula obbligatoria di un contratto con almeno un geriatra per ogni RSA, in grado di supportare d’ora in avanti i medici di base.

In provincia di Cuneo gli ultimi due giorni segnano l’ennesimo cambio di tendenza con dati nuovamente in crescita. Il diagramma in figura mostra chiaramente le ondate cui è sottoposta la sanità cuneese. Interamente dovuta alle RSA. La provincia di Cuneo - che probabilmente ha goduto del vantaggio di essere defilata dal resto della pianura padana - non può aspettare oltre l’intervento deciso sulle RSA nel verso indicato poco sopra. Non ha infatti senso che la penitenza cui è stata sottoposta si prolunghi oltremodo per la responsabilità di strutture che non sono state in grado di prevedere quanto altre strutture analoghe hanno attuato spontaneamente e in tempi utili.

Infine, da tutto quanto pubblicato risulta ormai chiaro che lo strumento principe per la diagnosi precoce e la dichiarazione di guarigione, con il successivo ritorno alla normalità, è il tampone. In Germania e in Veneto, l’epidemia è stata prevenuta e riportata sotto controllo per l’alto numero di tamponi eseguiti. Non sarebbe bene affrontare la 2a fase dell’epidemia senza avere nei propri magazzini una consistente scorta di tamponi e reagenti, nonché quei dispositivi di protezione individuale (DPI) indispensabili per gli addetti del Servizio Sanitario Nazionale. Ne va della salute dei cittadini.

Guido Chiesa