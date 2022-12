Piemonte, aziende alle prese con il caro bollette: quale è la situazione

La situazione attuale in Italia è molto difficile per le famiglie. Con l'economia in affanno e il caro bollette incombente, si è registrato un forte aumento del costo della vita. Le famiglie faticano a pagare le bollette, e anche per le imprese il futuro è incerto. Con la recente impennata del costo dell'elettricità e di altre bollette, molte aziende italiane stanno lottando per rimanere a galla.

Italia, produzione industriale in calo: i dettagli

Gli effetti dell'inflazione e delle bollette elevate hanno colpito duramente il settore industriale. I prezzi elevati e i bassi profitti hanno indotto molte aziende manifatturiere a ridurre la produzione, a licenziare i lavoratori o a chiudere completamente l'attività. Per combattere questi effetti, il governo sta cercando di fornire incentivi per aiutare le aziende a rimanere in attività. Inoltre, sta cercando di aiutare le famiglie italiane attraverso la programmazione di una serie di sussidi pensati ad hoc.

In ogni caso, i dati sono scoraggianti: si registra un calo della produzione industriale italiana del 1,6% sul 2021. La causa è dovuta, ovviamente, all'inflazione e al caro bollette. Una diminuzione preoccupante che ha coinvolto quasi tutti i settori. Fatta eccezione per i beni strumentali, la variazione della produzione è negativa per i raggruppamenti industriali più importanti.

Per quanto riguarda il settore economico, i ribassi più marcati hanno colpito la fornitura di energia elettrica, vapore e gas, così come sono stati contratti il settore dell'industria del legno e della stampa e dei prodotti chimici.

Le imprese in Piemonte: i dati

Anche la realtà industriale del Piemonte è stata colpita duramente, includendo nel quadro un calo preoccupante della produzione regionale. Dagli studi e dalle ricerche effettuate è emerso che un'impresa piemontese su due è alla ricerca attiva di nuove fonti d'energia da sfruttare per la propria produzione, in modo da essere meno colpiti dal caro bollette.

L'aumento dei costi delle fonti d'energia, infatti, oltre alle diffuse difficoltà che hanno riguardato l'approvvigionamento dei beni necessari per la produzione hanno prodotto inevitabili conseguenze sull'attività industriale. Non tarderanno a presentarsi gli effetti anche sugli investimenti, sia riguardo agli ambiti di innovazione che a quelli più legati agli esseri umani, comportando uno sviluppo più contratto per l'intera regione.

Ma esistono dei modi e delle accortezze che è possibile adottare per aggirare e limitare il problema. È una questione concreta, su cui bisogna intervenire, poiché si tratta di una crisi che va oltre la nostra razione e che ha ripercussioni sulla quotidianità delle industrie del Piemonte.

Molti sono dunque gli accorgimenti messi in atto dalle imprese. Gran parte delle aziende hanno ridotto la produzione in modo da adattarla all'aumento dei costi, ma una percentuale non indifferente (il 13%) delle imprese ha intenzione di investire nelle sempre più popolari e convenienti energie rinnovabili. Questo è un dato altamente significativo, che ci aiuta a comprendere come ormai il sistema manifatturiero sia propenso ad ammodernarsi e ad investire nelle migliori tecnologie, rendendo anche la produzione più economica ed ecosostenibile.

Molte imprese stanno procedendo in questa direzione, in modo da potenziarsi e rendersi più efficienti. I dati ci raccontano che ben un’impresa su quattro sta provvedendo al proprio efficientamento energetico, e altre aziende ancora stanno provvedendo ad installare pannelli fotovoltaici. Un trend in aumento e che promette solo benefici, tra abbattimento dei costi e potenziamento degli approvvigionamenti e della produttività d'impresa stessa.

Altre imprese, infine, stanno sondando sempre più il mercato alla ricerca di una buona offerta di energia elettrica per le aziende, un’opzione che tiene il passo con le esigenze del momento, abbatte i costi e si riflette positivamente sui bilanci finali.

Risulta dunque evidente come, ad oggi, molte aziende stiano cercando di percorrere diverse strade secondarie per poter affrontare al meglio questo periodo di crisi. L’obiettivo è per tutte lo stesso: mantenere in piedi l’attività, evitando che le uscite vadano a superare le entrate