Piemonte: 2 morti, +5261 positivi, oltre 16.500 preadesioni quarta dose per gli over60

CUNEO CRONACA - Focus quotidiano sulla situazione epidemiologica e sulle vaccinazioni aggiornata a venerdì 15 luglio.

Situazione epidemiologica

Positivi: 5.261 (di cui 5.115 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 20,5%

Tamponi: 25.631 (di cui 24.715 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 553 (+10 rispetto a ieri); 8,1%

Ricoveri Terapia Intensiva: 8 (-2 rispetto a ieri); 1,3%

Decessi: 2

Vaccinazioni

1.829 (a 60 la prima dose, a 46 la seconda, a 655 la terza, a 1.068 la quarta).

Dall'inizio della campagna inoculate 10.166.348 dosi, di cui 3.346.448 come seconde, 2.922.386 come terze, 283.688 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.738.

Tra giovedì e venerdì sono state oltresi 16.500 le preadesioni per la quarta dose agli over 60 registrate sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.