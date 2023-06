Picnic al tramonto e passeggiate al chiaro di luna nelle Sere Fai d'Estate al castello della Manta

CUNEO CRONACA - Da giugno ad agosto 2023 tornano le Sere Fai d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita al tramonto e poi sotto le stelle, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle serate estive in luoghi unici (informazioni su biglietti, prenotazioni e dettagli del calendario e aggiornamenti: www.serefai.it).

Dal 30 giugno e per tutti i venerdì di luglio e agosto, oltre a sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 agosto anche il castello della Manta (Cuneo) aprirà per visite speciali in notturna. All’imbrunire, prima dell’avvio dei percorsi di visita alla luce di lanterne, collocate tra il giardino, gli scaloni e la corte interna, il pubblico potrà gustare un picnic al tramonto: il cestino è su prenotazione all'indirizzo faimanta@fondoambiente.it, a seguito della prenotazione online dei biglietti.

Martedì 4 luglio, mercoledì 2 agosto, venerdì 1° settembre le Sere FAI alla Manta proporranno gli speciali appuntamenti Vie di natura e cultura. Camminata con la luna piena (su prenotazione) alla scoperta della riserva della biosfera del Monviso - MaB UNESCO e dell'ambiente che circonda il castello. La notte, rischiarata dalla luce della luna, regalerà momenti unici per osservare e “ascoltare” il bosco e conoscere i sentieri e le colline intorno alla fortezza medievale incorniciata dalle Alpi Cozie (si consigliano abbigliamento comodo e una pila). Alle ore 19.45, prima della passeggiata, sarà possibile consumare il picnic o un aperitivo gourmet nel giardino (cestino e aperitivo su prenotazione).

Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, anche il Castello della Manta proporrà Astronomi per una notte, un’imperdibile occasione per “andare a caccia” di stelle cadenti: dopo il picnic in giardino alle ore 20 (su prenotazione) e la visita all’imbrunire delle sale del castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario, gli occhi del pubblico saranno puntati alla volta celeste, condotti nell'osservazione dagli astrofili dell'associazione Celestia Taurinorum.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta. www.castellodellamanta.it.