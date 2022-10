Piazza Europa: "Perché la commissione sul progetto definitivo non sarà trasmessa in streaming"

CUNEO CRONACA - "Il 4 ottobre scorso l’associazione Di Piazza in Piazza aveva scritto una lettera ai consiglieri comunali perché chiedessero la trasmissione in streaming della commissione del 12 ottobre ore 18 dove verrà presentato il progetto definitivo su piazza Europa che attendiamo da più di un anno con la speranza che, alla luce della nuova situazione socio-economica-ambientale in cui tutti siamo coinvolti, quel progetto possa essere riconsiderato profondamente.

A seguito del nostro scritto abbiamo ricevuto il sostegno dei consiglieri di Cuneo per i beni comuni, degli Indipendenti e del consigliere di Cuneo Mia che ringraziamo. Abbiamo contattato il consigliere Claudio Bongiovanni che sapevamo in contatto con il presidente del consiglio Vernetti e la presidente della commissione Deninotti sul tema dello streaming. Il consigliere ci ha comunicato che la commissione non sarà trasmessa perché il farlo avrebbe avuto dei costi e perché avrebbe creato un precedente per le altre commissioni.

Vogliamo sorvolare sulla validità delle giustificazioni date, si commentano da sole. Vogliamo solo chiedere pubblicamente alla sindaca Manassero se è questa la partecipazione dei cittadini che aveva dichiarato come elemento fondante della sua amministrazione nel momento del suo giuramento".

Armanda Bellazzini, per l’associazione Di piazza in Piazza