Piazza Europa a Cuneo set ideale per le scene d'azione più dinamiche del film "Karim"

Sono iniziate martedì a Cuneo e proseguiranno per almeno un paio di mesi le riprese del film "Karim", una spy story ambientata tra Siria e Italia che narra il rientro dalla guerra di un foreign fighter, in un mescolarsi di azione, sentimenti e tematiche sociali.

Gira intorno a lui la vicenda del gruppo terrorista che ha in mente un piano per colpire gli "infedeli". Chi è, dunque, Karim? Un combattente stanco della guerra che vuole solo tornare a casa o è un doppiogiochista che inganna gli uni per servire gli altri?

Il film, prodotto da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe per Lime Film con Rai Cinema, con la regia di Federico Alotto, arriverà nelle sale dal prossimo anno. La curiosità, però, è tanta, e a dimostrarlo la folla di persone che ha assistito alle scene tra armi, furgoni e finti cecchini.



Piazza Europa, teatro delle riprese, con i suoi palazzi, è servita a ricreare una zona di Milano. La troupe si sposterà nelle prossime settimane in altre località della provincia.

Il film è realizzato con il contributo del MiBAC, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, Marche Film Commission, Film Commission Torino Piemonte.