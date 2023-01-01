Piazza Europa a Cuneo ospita Abderrahmane Amajou, simbolo di coraggio e attivismo per Gaza

CUNEO CRONACA - Il Coordinamento Cuneo per Gaza accoglie Abderrahmane Amajou, da poco rientrato in Italia dopo la detenzione in Israele. Amajou era a bordo della Global Sumud Flotilla, una missione civile partita per portare aiuti umanitari e solidarietà alla popolazione di Gaza, e per questo era stato arrestato.

Il suo ritorno è diventato un simbolo di coraggio e solidarietà concreta. L’incontro pubblico si terrà venerdì 10 ottobre alle 18, in Piazza Europa, a Cuneo.

Abderrahmane Amajou – per tutti semplicemente Ab –, attivista ed ex consigliere comunale di Bra, presidente di ActionAid Italia, bloccato con la Flotilla mentre era in viaggio verso Gaza e rientrato in Italia lunedì dopo essere stato rilasciato da Israele.

Amajou, 39 anni, faceva parte del gruppo di italiani, una quindicina, trattenuti in quanto non avevano voluto firmare il rimpatrio volontario.