Piante colpite da tarlo asiatico, al via abbattimenti in corso Kennedy e ripe lato Stura a Cuneo

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno proseguono i lavori di abbattimento degli alberi che verranno svolti dalle squadre forestali della Regione Piemonte in alcune aree a rischio per la vicinanza con alcune piante in precedenza infestate da tarlo asiatico lungo C.so Kennedy e le ripe sottostanti lato Stura.

Gli abbattimenti avverranno, indicativamente, nel tratto che va da Via Santa Croce sino alla rotonda di Largo de Amicis e riguarderanno sia la ripa sia il viale di Corso Kennedy, dove saranno circa 30 le piante da tagliare. L’inizio lavori è previsto oggi, lunedì 6 marzo, con gli abbattimenti e la pulizia della scarpata nei pressi di Via Basse S. Anna, a cui successivamente seguiranno gli abbattimenti delle piante su Corso Kennedy e ripa sottostante.

Per consentire l’intervento in sicurezza, da mercoledì 8 marzo verranno installati divieti di sosta su Corso Kennedy (da Via S. Croce alla rotonda della discesa Bellavista, a fianco del parcheggio Ex Eliporto ) e verrà chiuso h 24 (giorno e notte), sino a termine lavori, il parcheggio sterrato, per consentire lo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta (che saranno smaltiti nel più breve tempo possibile).

A seguire, i lavori proseguiranno nel tratto di ripa sovrastante Discesa Bellavista. In tale fase, verrà chiuso il tratto di strada che va dalla rotonda a fianco del parcheggio Ex Eliporto fino alla rotonda Porta Torino (Ponte Vecchio), ma sarà a libero accesso il tratto tra la rotonda Porta Torino sino all’altezza del distributore. Oltre alla strada, verranno anche chiusi gli accessi pedonali a monte dello Scalone Bellavista verso Corso Kennedy presenti lungo la riva.

Limitazioni ci saranno anche sul controviale sterrato ciclopedonale di C.so Kennedy e, ove necessario per l’esecuzione dei lavori, sui parcheggi lungo il viale alberato. Questi interventi seguono quanto già fatto nel 2021 e nel 2022 per la lotta contro il tarlo asiatico, secondo quanto previsto dal settore fitosanitario della Regione Piemonte, che coordinerà i lavori. Come già in passato, una volta terminati i lavori sul corso seguirà (indicativamente dall’autunno) il ripristino e la messa a dimora di nuove piante (alberi e siepe) sul tratto di Corso Kennedy coinvolto dall’abbattimento, a cura della Regione Piemonte.