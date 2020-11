Peveragno, volontarie in supporto agli Oss in casa di riposo: "Rimasti in pochi, fanno turni pesantissimi"

CUNEO CRONACA - Paolo Renaudi, sindaco di Peveragno (Cuneo), informa sull'andamento della situazione nella casa di riposo comunale "Don G. Peirone". Scrive su Facebook: "Anche oggi per fortuna non si registrano problemi particolari per la salute dei nostri ospiti, stanno tutti bene. Per cercare di alleggerire il carico di lavoro del personale della casa di riposo (quel poco rimasto, che sta facendo l'impossibile) abbiamo ricevuto aiuto da un gruppo di volontarie del Soccorso Radio del Collegamento Provinciale Protezione Civile Provincia Granda.

Due volontarie si sono dedicate all'assistenza ospiti in affiancamento alle Oss - racconta il sindaco - una ha lavorato in cucina e un'altra ha collaborato alle videochiamate, utili per ridare un briciolo di contatto fra i nostri ospiti e i loro famigliari. Oggi (lunedì 9 novembre, ndr) alcune di loro torneranno ancora a darci una mano. Un grande grazie a queste persone che, quando c'è da dare una mano, non si tirano indietro, e un grazie al dottor Giovanni Milano che è riuscito a portarci questo preziosissimo supporto.

E infine un grande ringraziamento - conclude Renaudi - va al personale che opera in casa di riposo in questo momento. Sono rimasti in pochi, fanno turni pesantissimi da molti giorni, e sono ovviamente messi a dura prova, ma non mollano. Grazie, a nome di tutta la comunità peveragnese.

(Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Peveragno)