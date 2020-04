Peveragno registra 3 nuovi casi positivi, uno ricoverato: "Tenete gli anziani in casa"

CUNEO CRONACA - Negli ultimi giorni si sono aggiunte altre tre persone all'elenco dei positivi nel Comune di Peveragno. "In due casi - spiega l'Amministrazione - si tratta di persone che operano nel mondo della sanità, giovani, con pochi o zero sintomi e quindi a basso rischio comunque. Nel terzo caso si tratta di una persona anziana ricoverata in una struttura fuori Peveragno. Vista l'età e la delicatezza della situazione generale delle case di riposo, ci auguriamo che tutto vada per il meglio, ma un poco di apprensione ovviamente c'è". Secondo la mappatura della Regione Piemonte, i positivi in totale sarebbero 15.

"Il virus quindi continua a essere presente - si legge nel messaggio del Comune - e il mondo della sanità e delle case di riposo è colpito in modo pesante. Quindi invitiamo tutti ad avere ancora un poco di pazienza e ad essere tanto prudenti. Tutte le misure di protezione devono essere sempre seguite, e continuate (se riuscite) a tenere gli anziani in casa. Finora ci è andata bene, molto bene. Resistiamo ancora un poco, è il modo migliore per permettere alle attività produttive di ripartire prossimamente senza il rischio di dover poi richiudere per la ripartenza di qualche focolaio, sarebbe un dramma".