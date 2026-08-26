Peveragno, il teatro sale sulla collina di San Giorgio e racconta il 1943 delle famiglie contadine

CUNEO CRONACA - A settembre riprende a Peveragno la Rassegna ASSAGGI 2026 - INCONTRO, organizzata dalla Compagnia del Birùn APS.

Sabato 5 settembre, alle 20.45, nella suggestiva cornice della collina di San Giorgio andrà in scena “Il temporale forte”, ultimo capitolo della trilogia della Compagnia Salz, frutto di un'accurata ricerca sul mondo contadino del Nord Italia tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento.

Lo spettacolo, scritto da Alice Bignone con la regia di Ermanno Rovella, è inserito nel progetto Teatro nei Rifugi, patrocinato da Fondazione Nuto Revelli, Ente Parco Alpi Marittime e Associazione Gestori Rifugi Piemonte, e ha coinvolto oltre 40 rifugi tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana. È inoltre presentato dall'Associazione Europea Liberation Route per la memoria della Seconda Guerra Mondiale.

Cos'è il temporale? Qualcosa di funesto che arriva e distrugge tutto sul suo cammino? È l'estate del 1943, il Duce e il fascismo sono caduti. Un'intera borgata vede una squadra di dieci soldati tedeschi che sta salendo la collina. Su un davanzale, in un bicchiere, c'è una pratolina.

Il temporale forte è quello che può distruggere il raccolto, contro cui si può solo pregare e che bisogna lasciare passare. Ma non fa solo danni, fa anche l'acqua; i fiori, le pratoline sono sempre belle dopo il temporale.

Lo spettacolo attraversa la storia di una famiglia di contadini alle prese con un cambiamento storico che si muove intorno a loro e nonostante loro, raccontando il tentativo di non esserne travolti.

Tiglio, il padre, appartiene a un mondo in cui l'umile deve tenere la testa china. Gidio, il figlio grande, è volontario in Russia e di lui arrivano le cartoline. Renzo ed Enrico, i gemelli, hanno il sangue caldo dei vent'anni e visioni diverse: uno sente il dovere di non mettere in pericolo la famiglia, ma salirà al monte dopo l'assassinio del suo amico; l'altro è infervorato dai racconti dei ribelli, ma alla partenza del fratello si unisce ai repubblichini per garantire uno stipendio. Sole, unica sorella, lava la camicia del partigiano e quella del repubblichino con lo stesso sapone mentre vede la casa svuotarsi.

L’ideologia è per chi non ha fame. “Il temporale forte” racconta anche il modo in cui la guerra di liberazione è stata vissuta da una parte delle famiglie italiane, riportando lo scontro fra partigiani e fascisti sul terreno delle scelte umane e personali.

Un’occasione di riflessione e di incontro con quelli che allora non hanno avuto la forza o la possibilità di scegliere una parte, con le motivazioni di chi aveva capito cos'era la famiglia, ma non cos'era l'Italia.

La serata è aperta a tutti e a ingresso gratuito. L'accesso alla collina è a piedi.