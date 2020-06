PEVERAGNO/ Dopo tanti anni salta la Sagra della Fragola ma il paese resta pronto ad accogliere visitatori

CUNEO CRONACA - Il fine settimana che arriva sarebbe stato il momento “clou” della Sagra della Fragola, con il concorso di Miss Fragola al sabato, la fiera della domenica e le tante manifestazioni collegate.

Un periodo di festa e di opportunità economiche per il nostro territorio. Ma nel 2020 non sarà così, un evento tanto imprevisto quanto difficile da affrontare ha fatto irruzione nella nostra vita e ne ha sconvolto molti aspetti. Ci andrà qualche tempo per riprendersi totalmente, sia a livello economico che sociale.

Una cosa è certa: dopo tanti anni, la Sagra della Fragola di Peveragno… purtroppo “salta”. Un’occasione persa per i fragolicoltori, per gli operatori locali del turismo e della somministrazione, una botta terribile al morale dei volontari e all’intera comunità peveragnese.

Il pensiero va prima di tutto ai produttori di fragole, che aspettavano l’evento per pubblicizzare e vendere al meglio il nostro “oro rosso”, ai commercianti, ai baristi, ai ristoratori, agli albergatori, e a tutti gli operatori del turismo e dello spettacolo che aspettavano l’appuntamento peveragnese per dare impulso all’economia locale. E poi… come non pensare ai volontari delle associazioni, per prima la Pro Loco, che – pur cambiando gli interpreti negli anni – hanno sempre lavorato con entusiasmo e coraggio e che vedono “andare in fumo” una tradizione consolidata e ben conosciuta?

A tutti loro, e a tutta la comunità peveragnese, l’Amministrazione Comunale vuole essere vicina, e vuole dire che la sfortuna quest’anno ha colpito, sì, ma che conoscendo la grinta e il cuore dei peveragnesi, sapremo ripartire e rimetterci in carreggiata in tempi brevissimi, con il solito coraggio e il solito grande amore per la nostra terra.

Invitiamo tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare il nostro paesello, le sue fragole e i suoi angoli caratteristici a venire comunque a Peveragno: le fragole ci sono, i piccoli frutti anche, i nostri operatori sono pronti ad accogliervi per gustare gelati, apericene, cene e prodotti locali nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza dei nostri visitatori, e per regalarvi aria buona, scorci incantati e momenti piacevoli.

Vi aspettiamo, per tutta l’estate ci saremo, e vedrete che anche in questi tempi non semplici Peveragno non vi deluderà.

(Fotografia gentilmente concessa dall'azienda agricola Dutto Domenico)