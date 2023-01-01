Perturbazioni atlantiche anche sulla Granda: settimana instabile tra piogge e schiarite

CUNEO CRONACA - Un vasto campo di bassa pressione sulle latitudini settentrionali consente il continuo transito di onde depressionarie dall'Atlantico verso l'Italia, con un flusso tendenzialmente occidentale in quota sul Piemonte, che quindi convoglia le associate precipitazioni soprattutto sulla catena alpina, con fenomeni più deboli, sporadici e intermittenti in pianura.

Tra mercoledì e giovedì - riferisce Arpa Piemonte - una maggiore discesa verso sud, sul Tirreno, di una bassa pressione atlantica più incisiva, provocherà anche un rinforzo dei venti sul Piemonte, che dalle Alpi si potranno estendere anche alle zone collinari e vicine pianure, con un ritorno a cieli più soleggiati.

Martedì 10 febbraio

Nuvolosità: molto nuvoloso, con nuvolosità minore in pianura nelle ore centrali.

Precipitazioni: deboli sparse e intermittenti a partire dalla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale, in locale temporanea estensione alle pianure adiacenti. Attenuazione tra mezzogiorno e primo pomeriggio; nuova ripresa in serata con fenomeni più estesi seppur sempre deboli, con picchi moderati a ridosso dei settori alpini occidentali di confine. Quota neve sui 1000-1200 metri.

Zero termico: in calo fino al mattino sui 1300-1400 m; in successivo rialzo a sud e ovest sui 1600-1800 metri, 2000 metri sul Cuneese; stazionario a 1300 metri altrove.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, con intensificazione nel corso del pomeriggio e raffiche in serata in particolare sulle creste meridionali; deboli o moderati meridionali sull'Appennino; deboli da nordest in pianura, con parziale intensificazione in serata, soprattutto sul settore orientale.

Mercoledì 11 febbraio

Nuvolosità: nuvoloso fino al primo mattino, successive rapide schiarite da ovest con cielo generalmente soleggiato nel pomeriggio; addensamenti più persistenti sulle Alpi di confine, in temporanea attenuazione nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: deboli diffuse su zone montane e pedemontane nordoccidentali, moderate al confine, fino al mattino, in successiva attenuazione ma con nuova ripresa in serata. Possibile locale temporaneo interessamento delle pianure adiacenti. Quota neve sui 1200 metri al mattino, oltre i 1600 metri al pomeriggio.

Zero termico: in aumento a 2100 metri a nord, 2400 metri a sudest e 2700 metri a sudovest; generale calo di 400 metri nella notte successiva, tranne che sull'Appennino.

Venti: forti tra ovest e nordovest sulle Alpi, con foehn esteso fino ai fondovalle; moderati settentrionali sull'Appennino, in rotazione da sud in serata; deboli nord-occidentali in pianura, in rotazione da est-nordest in serata.

Giovedì 12 febbraio

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino, soleggiato al pomeriggio, con addensamenti più persistenti sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: deboli o moderate sulle Alpi, con picchi sui versanti di confine. Quota neve sui 1100 metri.

Zero termico: in progressivo rialzo da sudovest fino ai 1800-2000 metri a nord e 2300 metri a sud; valori inferiori, intorno sui 1500 metri, sulle Alpi nord-occidentali di confine.

Venti: generalmente nord-occidentali, forti sulle Alpi, localmente molto forti in quota, deboli sull'Appennino e in pianura, con parziale intensificazione per condizioni di foehn in locale estensione dai fondovalle alpini alle pianure e, soprattutto, zone collinari.