Perturbazione atlantica: da mercoledì peggiora in Granda con temporali e possibili nubifragi

CUNEO CRONACA - Fino a mercoledì mattina (16 settembre) l'alta pressione garantirà tempo stabile sul Piemonte. Mercoledì pomeriggio - fa sapere Arpa - l'arrivo di un fronte atlantico darà inizio a una fase più instabile, con temporali sparsi.

Dalla sera e fino al mattino di giovedì temporali localmente più forti saranno possibili sulla parte più orientale della regione, dall'Appennino ligure alle zone di confine con la Lombardia fino al Lago Maggiore.

Nella giornata di giovedì il Piemonte verrà interessato dal nucleo di aria fredda in quota associata alla perturbazione, e questo determinerà variabilità e instabilità, con nuovi temporali sparsi possibili su gran parte del territorio.

Anche venerdì sarà probabilmente instabile a causa del passaggio di un nuovo modesto fronte, mentre dal fine settimana dovrebbe rimontare nuovamente l'alta pressione che riporterà tempo più stabile.

Mercoledì 16 settembre

Nuvolosità: al mattino cielo nuvoloso per nubi basse in pianura, sereno o poco nuvoloso sulle alte valli alpine. Nelle ore centrali nubi in diradamento in pianura; nel pomeriggio sviluppo di nubi convettive a partire dalle Alpi, che poi interesseranno in modo irregolare il resto della regione.

Precipitazioni: dalle ore centrali primi rovesci e temporali in formazione su Alpi e Appennini; nel pomeriggio i temporali potranno interessare in modo sparso anche le zone di pianura e collina, più facilmente a nord del Po, e localmente saranno più intensi dalla sera sulle estreme parti nordorientali della regione.

Zero termico: in netto calo fino a 3500-3800 metri circa in serata.

Venti: al mattino deboli da ovest in quota sulle Alpi e deboli variabili altrove. Dal pomeriggio in rinforzo a moderati da sud-ovest in quota sulle Alpi, da sud sull'Appennino e su Langhe, Astigiano e pianure orientali; deboli variabili altrove.

Giovedì 17 settembre

Nuvolosità: variabile con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con nubi più consistenti in serata.

Precipitazioni: fino al mattino possibili temporali sulle zone orientali, dall'Appennino ligure alle zone di confine con la Lombardia fino al Lago Maggiore; non sono esclusi locali nubifragi. Dopo una probabile pausa asciutta in mattinata, nel pomeriggio nuovi temporali si svilupperanno in modo sparso interessando gran parte del territorio.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3400-3600 metri. Venti: moderati sud-occidentali in quota sulle Alpi, in attenuazione; moderati meridionali sull'Appennino, deboli variabili in pianura.

Venerdì 18 settembre

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: giornata instabile, con possibili rovesci e temporali sparsi.

Zero termico: stazionario o in lieve calo, attorno ai 3200 metri a nord e 3500 metri a sud.

Venti: deboli da ovest o sud-ovest in quota sulle Alpi, in prevalenza deboli variabili altrove.