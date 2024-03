Pericolo valanghe moderato, ancora cautela in montagna: temperature in calo domenica

CUNEO CRONACA - La settimana è stata caratterizzata da temperature miti in montagna che hanno favorito i processi di fusione e rigelo superficiale con la formazione di croste portanti al primo mattino ma con la tendenza ad umidificarsi velocemente nel corso della giornata.

Attualmente - spiega Arpa Piemonte - il manto nevoso presenta caratteristiche primaverili soprattutto sui versanti soleggiati e richiede una corretta pianificazione dell'orario di rientro. In alta montagna, sui versanti in ombra, il manto nevoso presenta caratteristiche più invernali con isolati punti pericolosi, insidiosi soprattutto su pendii estremamente ripidi.

Nella giornata di sabato è ancora previsto un aumento del grado di pericolo in quota che raggiungerà il 2-Moderato per riscaldamento. Il brusco calo delle temperature previsto per domenica contribuirà ad incrementare la stabilità del manto nevoso per cui il grado di pericolo sarà diffusamente 1-Debole.



Per maggiori dettagli: bollettino valanghe completo.