Percosse e rapina a un'anziana a Caraglio e raffiche di furti in provincia: 3 arresti

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Comando provinciale carabinieri di Cuneo: "I Carabinieri della Compagnia di Cuneo hanno fatto scattare le manette per tre pluripregiudicati accusati di un'ondata di colpi, furti e rapine, in tutta la provincia.

Finisce così, con tre arresti tra il Piemonte e la Liguria, la scia di colpi messi a segno da una banda itinerante di rapinatori che negli ultimi mesi ha seminato il panico anche nella provincia di Cuneo. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cuneo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale locale su richiesta della Procura – nei confronti di tre cittadini di origine albanese, già noti alla giustizia per reati specifici.

Il colpo più efferato risale alla notte dello scorso 25 giugno a Caraglio, quando i tre malviventi, con il volto travisato e armati di un punteruolo e di una pesante mazza da muratore, hanno fatto irruzione nella villetta di un’ottantenne, molto conosciuta in paese poiché titolare di un rinomato locale pubblico. Un raid fulmineo e violentissimo, durato appena quattro minuti, durante il quale l'anziana, sotto la minaccia delle armi e dopo essere stata percossa, è stata costretta a consegnare il denaro contante e i monili d'oro in suo possesso. Subito dopo, i banditi sono fuggiti calandosi dal primo piano della casa, dileguandosi nell'oscurità dei campi circostanti.

Le indagini dei militari dell'Arma sono scattate immediatamente, permettendo di stringere il cerchio attorno ai tre sospettati. Gli investigatori, infatti, hanno ricostruito non solo la dinamica della rapina di Caraglio, ma hanno anche accertato la responsabilità del gruppo in una raffica di furti in abitazione consumati nei due giorni successivi nei comuni di Roccabruna, Busca, Borgo San Dalmazzo e Roccavione.

Secondo quanto emerso dall'attività investigativa, si trattava di una vera e propria banda itinerante che si spostava nel Nord Italia utilizzando vetture a noleggio, cambiate frequentemente e spesso intestate a prestanome per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine.

Nel giro di poche settimane di serrate indagini, condotte tramite attività tecniche e tradizionali, i Carabinieri hanno individuato, localizzato e bloccato i tre uomini nei comuni di Cuneo, Mondovì e La Spezia, traducendoli in carcere. Con la cattura dei tre malviventi l'operazione non può dirsi conclusa: i militari stanno infatti svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se il gruppo sia responsabile di altri assalti analoghi messi a segno nella regione".