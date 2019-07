Percorsi inediti per il "Cro Trail": domenica si corre tra Limone e Vernante

Domenica 7 luglio torna a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, il "Cro Trail", attesissimo appuntamento sportivo dedicato agli appassionati di corsa in montagna, che dal 2001 richiama centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa dello scorso anno, ritorna la gara che vedrà i runner sfidarsi lungo due percorsi inediti nella Val Vermenagna, snodati nei territori di Limone e Vernante. Un'edizione con due distanze, quindi, quella “Sui sentieri forti”, 48 chilometri e dislivello di + 3.540 metri, e la “Half Cro Trail”, 23 chilometri e dislivello di + 1.740.

L'edizione 2019 della manifestazione riserva molte sorprese. A seguire i corridori ci sarà un testimonial d'eccezione, Marco Olmo, una leggenda per tutti gli appassionati del trail running, vincitore al Cro Trail nelle prime sei edizioni. Accanto alle tradizionali categorie, poi, ci sarà quella “Epica”, per tutti coloro che vorranno correre con abbigliamento d’epoca, rigorosamente del secolo scorso. Inoltre, nell'ottica della sostenibilità ambientale, quest'anno il trail sarà completamente plastic free: non verrà utilizzata plastica lungo tutto il percorso, né per le segnalazioni, né ai ristori, né al pasta party.

La gara lunga partirà alle 8 da Vernante, in Piazza del Municipio, mentre quella corta avrà inizio alle 10 da Limone, in Piazza del Municipio. Al termine della competizione per tutti i partecipanti pasta party nel tendone allestito al Piazzale Nord di Limone. La premiazione è prevista per le 16 in Piazza del Municipio a Limone. Chi parteciperà agli altri due trail della valle, la Via dei Lupi il 3 agosto a Limone e il Pinocchio Trail il 10 agosto a Vernante, riceverà in regalo una T-shirt tecnica con il logo Tri Trail Vermenagna.

Sempre domenica 7 luglio, alle 17, nelle sale della biblioteca-museo dello sci, la scrittrice cuneese Daniela Biancotto presenterà il suo ultimo libro dal titolo "I miei primi 22 anni", edito da Araba Fenice. Durante l'incontro sarà presente anche l'illustratrice Rosanna Pellegrino. Ingresso libero.

Per info sul Cro Trail: Alberto 335 720 2300 – www.crotrail.com. Per aggiornamenti sul calendario delle manifestazioni limonesi contattare l’Ufficio Turistico di Limone Piemonte: 0171/925281 – www.limonepiemonte.it