Perché l'Europa e il nostro Parlamento vogliono sapere cosa è successo davvero a Mosca

PIERCARLO BARALE - Due personaggi piccoli piccoli - personaggetti direbbe un simpatico politico campano, ben imitato da Crozza - giocano a fare i capi politici dei due principali partiti nostrani. Il Capitano ha raggiunto percentuali bulgare di consenso alle Europee. Il pentastellato si è visto dimezzare i voti ottenuti nelle consultazioni politiche nazionali. Non è neppure più il capo del secondo partito, il "capo politico" insignito come tale dal fondatore Grillo. In tale posizione si è insediato il Pd di Zingaretti, cercando di emergere dallo sfacelo addebitabile principalmente a Renzi e al referendum "arrogantemente" proposto e gestito.

Salvini ha conquistato per intero la pancia del Paese, che lo ha confermato proprio ventriloquo. Credulona e fiduciosa nel suo potere taumaturgico di fare dell'Italia la guida dell'Europa, collocandola pericolosamente nella sfera del Cremlino. Ha mutuato, dai pentastellati in crisi, l'obiettivo di aprire, come la ben nota scatoletta di tonno, non solo il nostro Parlamento, ma l'Unione europea. Mal accompagnato dai sovranisti dell'Est, che lo hanno abbandonato al momento del voto per la neo presidentessa europea, è rimasto con il cerino in mano. Più che un cerino, una torcia. E' stato incapace, visto il supposto tradimento degli alleati di governo, di agire da vero politico. Ci si domanda perchè, visto il crollo del disegno ampiamente strombazzato con l'appoggio leghista e dell'est europeo e l'assicurazione dell'aiuto di Putin, il Capitano non abbia appoggiato - in zona Cesarini - la sicura vincente Ursula Van Der Leyen.

Il Capitano, abilissimo nella costante propaganda di se stesso, primo di tutto e di tutti e della Lega plasmata al suo servizio, non assomiglia a Metternich, a Cavour, a Kissinger, alla Merkel e neppure a De Gasperi, Moro, Berlinguer. Non possiamo pretendere che i falchi volino come le aquile - ricordando l'indimenticabile affermazione di un mio collega ed amico, nel corso delle dialettiche della Dc cuneese degli anni d'oro. Il Capitano, pur non confrontabile con i mostri sacri della politica, non pare uno sprovveduto ed è "suggerito" dal volpone bocconiano Giorgetti. Avrà avuto buone - anzi - ottime ragioni per non appoggiare la destinataria della presidenza europea. Tale decisione, è stata negativa per la Lega, che non si vedrà attribuire un importante incarico in Commissione. Al quale ha già precedentemente annunciato la rinuncia, direttamente a Mattarella, il destinatario Giorgetti.

Non è un mistero che da parecchio, Salvini, in ogni sede, abbia patrocinato la rinuncia dell'Europa e nostra alle sanzioni contro la Russia, volute dagli Usa e dall'Ue per l'annessione della Crimea e l'occupazione di parte dell'Ucraina. E' noto un adagio, probabilmente derivato dal detto "chi ha i soldi in mano ha vinto, articolo quinto", che recita "chi fa togliere le sanzioni alla Russia ha vinto". Molti imprenditori agricoli ed industriali non solo padani scalpitano per il danno subito ed in atto, dovuto all'adesione a questa iniziativa. Probabilmente, se non ne fossimo obbligati dall'appartenenza all'Ue e dall'allineamento all'occidente, le avremmo già eliminate o neppure applicate.

Pare difficile spiegare agli elettori del Capitano il nostro interesse nazionale al rispetto, anche da parte russa, del diritto internazionale. Interessano di più, non solo nella bassa padana, nel varesotto, nel bergamasco, nel Veneto, le nostre rilevanti esportazioni in Russia, rispetto ai diritti degli ucraini...

Sia l'Ue che il nostro Parlamento vogliono conoscere quanto sia avvenuto tra Putin e Salvini, la cui Lega è parsa e considerata alleata del partito del leader sovietico. Non sarebbe tanto una questione di rubli, ma di eventuali accordi con cessione di nostra sovranità alla Russia, per conseguire vantaggi elettorali propedeutici alla distruzione dell'Europa e all'abbandono dell'alleanza atlantica.

Ma qualcosa non ha funzionato alle Europee: la Lega, vincente in patria, è stata "cancellata" in Europa. Certo per mettere nel sacco Trump, Putin e l'Europa ci vorrebbe di più. Ci vorrebbe un Cavour o un Kissinger. Forse siamo solo all'inizio di questa brutta storia.

Piercarlo Barale