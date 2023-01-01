Per la Biblioteca Cuneo guarda alla Danimarca: direttrice di Aarhus a "Reading Forward"

CUNEO CRONACA - Mercoledì 11 marzo alle 18, a Cuneo, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 15), prosegue “READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca”, il percorso promosso dal Comune di Cuneo e Fondazione Artea avviato nel 2024 con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e prospettive internazionali per delineare visioni e modelli di gestione capaci di interpretare le trasformazioni in atto nel mondo del libro e delle biblioteche. Un laboratorio di idee che accompagna il processo di rigenerazione di Palazzo Santa Croce, destinato a diventare la nuova Biblioteca Civica di Cuneo e un rinnovato polo culturale per la città. Ospite della seconda conferenza sarà Marie Østergaard, direttrice delle Biblioteche Pubbliche di Aarhus, in Danimarca, in dialogo con Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Stefania Chiavero, direttrice della Biblioteca Civica di Cuneo, Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea e Krist Biebauw, responsabile sviluppo strategico di Reading Forward 2026. L’ingresso all’evento è gratuito, fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione su Eventbrite (link). Per chi lo desidera, sarà disponibile in sala la traduzione simultanea a cura di Studio Kosmos e la diretta streaming sul canale YouTube, collegandosi al canale ufficiale della Fondazione Artea (link).

In vista dell’inaugurazione della nuova Biblioteca civica di Cuneo, attesa per il prossimo autunno, il percorso di READING FORWARD continua, aprendosi a una fase di sviluppo e consolidamento, invitando a ripensare le biblioteche come solidi punti di riferimento per la comunità ed elemento fondamentale per lo sviluppo urbano. Marie Østergaard illustrerà come le Biblioteche Pubbliche di Aarhus abbiano adottato la co-creazione e il design thinking per innovare non soltanto i servizi e gli spazi offerti, ma anche il modo in cui questi processi sono integrati nella cultura organizzativa. Con la democrazia al centro della propria missione, l’istituzione continua a mettere in discussione il ruolo tradizionale della biblioteca, esplorando nuovi ambiti di azione e sperimentazione.

Marie Østergaard, direttrice delle Biblioteche Pubbliche di Aarhus, lavora attivamente per trasformare le biblioteche in spazi democratici, inclusivi e motori di cittadinanza attiva. Dal 2001 si dedica all’innovazione bibliotecaria, con un focus su città della conoscenza, user engagement, partnership, design thinking e ridefinizione degli spazi. Esplora nuove tecnologie, processi partecipativi e modelli di apprendimento organizzativo per rafforzare il ruolo sociale delle biblioteche. Ha guidato la realizzazione di Dokk1, la biblioteca centrale di Aarhus, introducendo approcci innovativi per coinvolgere utenti e cittadini già nelle fasi di progettazione e costruzione.

La rete bibliotecaria di Aarhus è uno dei sistemi culturali più innovativi della Danimarca, caratterizzato da una presenza capillare nei quartieri e da una forte attenzione all’inclusione. Il suo fulcro è Dokk1, la biblioteca centrale situata sul waterfront della città e progettata come hubaperto e multifunzionale. L’edificio, contraddistinto da un’architettura moderna e sostenibile, comprende ampie aree di studio, spazi per famiglie, sale per eventi e tecnologie digitali avanzate. Dokk1 non è solo una biblioteca, ma un vero e proprio centro comunitario che promuove partecipazione, creatività e apprendimento. Nel suo insieme, la rete integra servizi fisici e digitali, garantendo accessibilità e forti connessioni tra le diverse sedi della città.

Il ciclo di incontri “READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca” ha preso il via nel novembre 2024 con Neus Castellano Tudela, direttrice della Biblioteca Gabriel García Márquez di Barcellona a cui sono seguiti nel 2025 le conferenze con Krist Biebauw, direttore della Biblioteca “De Krook” di Gent (Belgio), Reinert Mithassel, responsabile della sezione “Deichman Biblo Tøyen” di Oslo (Norvegia), Roel Van den Bril, coordinatore culturale della Biblioteca “Het Predikheren” di Mechelen (Belgio) ed infine Vincent Eches, direttore della Cité internationale de la bande dessinée d’Angoulême (Francia) con Roel van den Sigtenhorst, direttore generale del Muntpunt di Bruxelles (Belgio) e nel 2026 con Ilona Kish, direttrice di Public Libraries 2030.

Il percorso READING FORWARD proseguirà fino all’inaugurazione della nuova biblioteca civica di Cuneo e nuovo poloculturale cittadinoampliando la riflessione sul senso e sulla funzione della biblioteca contemporanea: non solo presidio culturale, ma infrastruttura civica capace di generare relazioni, conoscenza e opportunità. Al centro dell’attenzione vi saranno i modelli organizzativi, le strategie di gestione e gli strumenti di valorizzazione e sviluppo in grado di sostenere innovazione, partecipazione e impatto sociale. Un’occasione per confrontarsi con esperienze e casi studio significativi, ma anche per ripensare in modo concreto la Biblioteca civica come spazio pubblico dinamico e inclusivo: un ambiente accogliente che custodisce libri e saperi, ma soprattutto un luogo vivo, aperto alle persone e alle loro esigenze, capace di interpretare la cultura nelle sue molteplici forme e di accompagnare la crescita della comunità.