Pensioni, bonus e pratiche digitali: a Roccasparvera una serata per orientarsi tra RED e ISEE

CUNEO CRONACA - Giovedì 24 settembre, alle 20.30, presso il Salone comunale di Roccasparvera, in piazza Castello, si terrà un nuovo appuntamento di “Pillole di Benessere”, il ciclo di incontri informativi dedicati ai temi dell’invecchiamento e rivolti a tutta la comunità. L’iniziativa rientra nella III edizione di “Anziani in Forma”, un progetto che punta a promuovere l’invecchiamento attivo e a favorire la partecipazione della comunità, coinvolgendo non soltanto gli anziani, ma anche familiari e volontari. Le serate sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento di giovedì 24 settembre sarà dedicato al tema “RED e ISEE: cosa fare per evitare la sospensione delle prestazioni collegate alla pensione ed ottenere bonus”. A intervenire saranno Aurora Rosolia, responsabile CAF CISL Cuneo, e Pierluigi Marengo, segretario organizzativo CISL Cuneo. Nel corso della serata verranno illustrati gli strumenti RED e ISEE, le modalità per accedervi e gli adempimenti necessari per evitare problemi nell'erogazione delle prestazioni collegate alla pensione e per poter accedere alle agevolazioni previste. Un tema particolarmente importante per le persone anziane, che possono incontrare difficoltà nell'utilizzo di piattaforme digitali e procedure informatizzate necessarie per ottenere documenti e presentare determinate richieste.

“Ringrazio in particolar modo la sindaca del Comune di Borgo San Dalmazzo, la Giunta e tutti coloro che partecipano a questo importante progetto, denominato ‘Anziani in Forma 3’, che si occupa di invecchiamento attivo e di coinvolgere sempre più la cittadinanza, in particolare gli anziani – dichiara Enrico Solavagione, Segretario Generale CISL Cuneo –. La comunità, per definirsi tale, deve essere una comunità coinvolgente. La CISL è un sindacato inclusivo che cerca di offrire alle persone strumenti concreti per poter partecipare attivamente alla vita sociale. Ecco perché giovedì 24 settembre sarà una serata importante, alla quale parteciperà il nostro servizio fiscale, il CAF, e chiaramente anche l’UST. Sarà una serata nella quale verranno illustrati alcuni strumenti e spiegato come potervi accedere, ad esempio l’ISEE e il RED. Tenete presente che spesso gli anziani incontrano difficoltà nell’ottenere alcuni documenti, perché vengono richiesti attraverso piattaforme tecnologiche e procedure informatizzate. Insieme ad altri soggetti la Cisl vuole portare il proprio contributo affinché gli anziani siano messi nelle condizioni di autonomia, ed abbiano strumenti e conoscenze adeguate per l’espletamento di pratiche che talvolta si rivelano complicate. Questo è un modo per aiutare concretamente le persone. La nostra partecipazione attiva ci vede particolarmente orgogliosi. Ne seguiranno altre di queste giornate. La CISL ha nel proprio DNA la partecipazione, l’unione di intenti e la voglia di rendere le comunità più accoglienti e più inclusive”.

L’incontro di Roccasparvera sarà il primo di una serie di appuntamenti di “pillole di Benessere” che proseguiranno nei prossimi mesi: giovedì 29 ottobre a Borgo San Dalmazzo, giovedì 26 novembre ad Aisone e giovedì 10 dicembre nuovamente a Borgo San Dalmazzo. Gli incontri si svolgono generalmente l’ultimo giovedì del mese, dalle 20.30 alle 22, e sono gratuiti e aperti a tutta la comunità. È gradita la conferma di partecipazione per consentire una migliore organizzazione.

Anziani in-forma è un progetto del Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con Unione Montana Valle Stura, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ASLCN1, Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura, Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa sociale S.R.L., associazione Santuario di Monserrato, CISL Cuneo, Associazione Don Luciano. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito di attuazione del Piano per l’Invecchiamento attivo.