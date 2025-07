Pensiero critico, musica e poesia: Attraverso Festival tra i paesaggi Unesco

CUNEO CRONACA - Attraverso Festival presenta gli appuntamenti prima della breve pausa nel programma della decima edizione che riprenderà a partire dal 28 agosto. Da Rocca Grimalda a Serravalle Scrivia passando per Gamalero, Alba e Cassano Spinola, le colline piemontesi diventano palcoscenici naturali per concerti, spettacoli e racconti. Un festival diffuso che non smette di sorprendere per una settimana ricchissima, che testimonia ancora una volta l’identità molteplice e coraggiosa di Attraverso Festival: un intreccio di suoni, pensieri e bellezza, che attraversa territori e anime con passo leggero e profondo.

Il 30 luglio si articola in tre tappe. Nel pomeriggio, a Gamalero, Fabio Geda racconta il suo reportage sull’Angola, nato dall’esperienza sul campo con Medici per l’Africa Cuamm: una riflessione profonda sulle disuguaglianze, sulla sanità e sul senso del viaggiare. In serata, doppio appuntamento. A Cassano Spinola, torna in scena il comico Turbopaolo con il suo “Solo Show”, stand-up veloce e pungente, figlia del tempo digitale. Contemporaneamente, ad Alba, nel Teatro Sociale – Arena Guido Sacerdote, Andrea Pennacchi propone “Una piccola Odissea”: un poetico attraversamento del testo omerico accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro.

Il 31 luglio si divide tra due appuntamenti di grande interesse. Al Castello di Grinzane Cavour, Elio propone “La rivalutazione della tristezza”, concerto-spettacolo in duo con il pianista Alberto Tafuri, che riflette con ironia e delicatezza sull’universo emotivo della malinconia. Contemporaneamente, al Belvedere San Martino di Gavazzana a Cassano Spinola, il giovane divulgatore Edoardo Prati porta in scena “Com’è profondo il mare”, uno spettacolo che unisce scienza, filosofia e poesia in un flusso di parole ispirato dalla meraviglia dell’oceano e dalla complessità dell’essere umano. Un’occasione per scoprire una delle voci emergenti più originali del panorama culturale italiano.

Infine, venerdì 1 agosto e prima di ritrovarsi alla fine del mese, Attraverso si spinge nel cuore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni nel Parco Naturale Capanne di Marcarolo, a Bosio, dove Andrea Pennacchi replica la sua “piccola Odissea”. Un appuntamento suggestivo e in sintonia con il paesaggio circostante, perfetta chiusura di questo segmento di festival.

Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour ETS e Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese. Con il patrocinio di Unesco World Heritage List – Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, è realizzato grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte e grazie al contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione CRAL e di Banca d’Alba. Con la collaborazione e il sostegno dei comuni di Alessandria, Alba, Bergolo, Bosio, Bra, Busca, Calamandrana, Casale Monferrato, Cassano Spinola/Gavazzana, Castellazzo Bormida, Canelli, Cherasco, Gavi, Gamalero, Grinzane Cavour, La Morra, Morbello, Mornese, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Rocca Grimalda, Saluzzo, San Cristoforo, Savigliano, Trisobbio. Un ringraziamento speciale va inoltre alla Direzione Regionale Musei Piemonte, ai numerosi soggetti che operano sul territorio e che sono partner fondamentali di questo Festival: Fondazione Amleto Bertoni, Occit’amo, Distretto del Novese, Amici del Forte di Gavi, Associazione Libarna Arte Eventi, Enoteca Regionale Piemontese Cavour - Castello di Grinzane, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Alexala, i Consorzi dei vini, i produttori, le associazioni culturali e sociali del territorio.



I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour ETS e Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese. Con il patrocinio di Unesco World Heritage List – Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, è realizzato grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte e grazie al contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione CRAL e di Banca d’Alba. Con la collaborazione e il sostegno dei comuni di Alessandria, Alba, Bergolo, Bosio, Bra, Busca, Calamandrana, Casale Monferrato, Cassano Spinola/Gavazzana, Castellazzo Bormida, Canelli, Cherasco, Gavi, Gamalero, Grinzane Cavour, La Morra, Morbello, Mornese, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Rocca Grimalda, Saluzzo, San Cristoforo, Savigliano, Trisobbio. Un ringraziamento speciale va inoltre alla Direzione Regionale Musei Piemonte, ai numerosi soggetti che operano sul territorio e che sono partner fondamentali di questo Festival: Fondazione Amleto Bertoni, Occit’amo, Distretto del Novese, Amici del Forte di Gavi, Associazione Libarna Arte Eventi, Enoteca Regionale Piemontese Cavour - Castello di Grinzane, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Alexala, i Consorzi dei vini, i produttori, le associazioni culturali e sociali del territorio.