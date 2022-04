Peggiora sabato pomeriggio, poi a Pasqua torna il sole ma scendono le temperature in Granda

Nuvolosità: cielo soleggiato, con addensamenti al primo mattino sui settori alpini occidentali in rapida attenuazione. In tarda serata nuvolosità in aumento sulla fascia appenninica.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato rialzo fino ai 2200 metri.

Venti: da nord in montagna, sulle Alpi al mattino moderati in successiva attenuazione nel corso del pomeriggio, deboli sull'Appennino. In pianura deboli orientali al mattino in rotazione da sud nel corso del pomeriggio.