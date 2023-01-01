Peggiora il tempo nel Cuneese: tornano le nevicate fino in pianura

CUNEO CRONACA - La graduale discesa di una saccatura dal nord Atlantico verso il Mediterraneo occidentale determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla giornata di venerdì. Le prime precipitazioni interesseranno i rilievi meridionali dalla tarda mattinata - fa sapere Arpa Piemonte - per poi estendersi a gran parte della regione dal pomeriggio, con fenomeni in genere di debole intensità, più sporadici o assenti sulle pianure tra basso Torinese e Cuneese. A Cuneo, in particolare, venerdì sono previste generali condizioni di nuvolosità con fenomeni a carattere di pioggia mista a neve. Molto nuvoloso o coperto al mattino, probabilità di pioggia mista a neve al pomeriggio, probabilità di nevicate alla sera.

Le precipitazioni saranno a carattere nevoso fino a bassa quota, la neve potrà raggiungere il suolo sulle pianure orientali, in particolare tra Astigiano ed Alessandrino, e a quote collinari sui restanti settori. Dopo una pausa dei fenomeni nella mattinata di sabato, è atteso un nuovo peggioramento del tempo tra il pomeriggio e la sera, con nuove nevicate sul settore sudorientale della regione, localmente più intense sui rilievi cuneesi.

Venerdì 23 gennaio

Nuvolosità: cielo in prevalenza nuvoloso al mattino e molto nuvoloso al pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino deboli sparse sui rilievi meridionali, al pomeriggio deboli, più diffuse e localmente moderate sul settore appenninico; fenomeni sporadici sulle pianure tra basso Torinese e Cuneese. Quota neve in progressivo calo, fino a portarsi dal tardo pomeriggio/sera intorno ai 100-300 metri tra basso Torinese, Cuneese, Astigiano e pianure orientali, sui 400-600 metri altrove.

Zero termico: in calo fino a 300-500 metri sul settore sudorientale e sui 600-1000 metri sui restanti settori.

Venti: moderati o forti da sud-sudovest sulle Alpi, deboli da nordest sui restanti settori, in intensificazione nel pomeriggio sull'Appennino.

Sabato 24 gennaio

Nuvolosità: al mattino cielo poco nuvoloso o velato in quota, nuvoloso o molto nuvoloso sulle pianure e zone pedemontane; aumento della nuvolosità da metà pomeriggio a tutte le quote.

Precipitazioni: fino al primo mattino deboli residue sul settore settentrionale, in esaurimento. Da metà pomeriggio ripresa dei fenomeni a partire dalle Alpi Marittime in estensione in serata da sudovest verso il resto della regione, moderate o localmente forti tra basso Torinese e Cuneese. Quota neve sui 200-400 metri sul basso Piemonte e tra 400-700 metri altrove.

Zero termico: in rialzo sui 1000 m a nord e sui 500-700 m a sud.

Venti: sulle Alpi moderati da ovest al primo mattino, in successiva intensificazione e rotazione da sudest; prevalentemente deboli nordorientali altrove, con rinforzi sull'Appennino dal pomeriggio.

Domenica 25 gennaio

Nuvolosità: cielo nuvoloso sulle Alpi e molto nuvoloso altrove; nubi in progressiva attenuazione nel pomeriggio, in particolare in quota. Foschie e banchi di nebbia in pianura in tarda serata.

Precipitazioni: al primo mattino deboli o localmente moderate sul settore pedemontano occidentale, deboli sparse altrove. Quota neve sui 500-600 metri. Attenuazione ed esaurimento già in mattinata.

Zero termico: in aumento fino a 1000-1100 metri.

Venti: al mattino deboli o localmente moderati da sudest sulle Alpi e da nordest altrove, in attenuazione e rotazione da ovest a tutte le quote.