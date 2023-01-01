"Pedalando tra le Aquile": al Lux di Centallo la nuova stagione con i viaggi di Giovanni Panzera

CUNEO CRONACA - La nuova stagione di Officine Lux si apre con la rassegna di docufilm della serie “Pedalando tra le Aquile”, che raccontano le straordinarie imprese di Giovanni Panzera, documentarista e ciclo-viaggiatore cuneese. I film, diretti da Teresio Panzera, condurranno il pubblico alla scoperta di viaggi unici, tra paesaggi mozzafiato e strade che custodiscono storie di vita e di avventura.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 29 settembre alle 21 con “La Traversata delle Alpi – da Trieste a Montecarlo”: 2200 chilometri, 55 salite e 68.000 metri di dislivello che raccontano un’impresa eccezionale. Un viaggio dal mare Adriatico al Mediterraneo, attraverso le Alpi Orientali, le Prealpi Venete e i grandi passi dolomitici, fino ai percorsi d’alta quota della Svizzera, della Valle d’Aosta e della Francia, per concludersi sui valichi storici delle Alpi del Mediterraneo tra Piemonte e Liguria.

Un percorso realizzato in autonomia, trasportando tutto il necessario – dalla tenda all’attrezzatura video-fotografica – all’interno di un carrello, per valorizzare al massimo l’ambiente naturale e il contatto diretto con le montagne e con le storie dei popoli che le abitano. L’appuntamento è al Cinema Nuovo Lux di Centallo, in via Roata Chiusani 1.