"Pedala forte!": 30 bici per 4 avventurosi percorsi alla scoperta delle fortificazioni di Vinadio

CUNEO CRONACA - Dall’8 luglio fino alla fine di agosto, il Comune di Vinadio e Fondazione Artea, nell’ambito del progetto “Trasportati nella Storia – Outdoor”, attivano gli itinerari adatti a tutti “Pedala Forte!”, quattro percorsi cicloturistici per scoprire, in autonomia, il sistema di fortificazioni di Vinadio in sella a comodissime e-bike in dotazione al Forte Albertino. Immersi tra storia e natura, si potranno vivere nuove esperienze nella splendida cornice della Valle Stura: “Il fossato del Forte di Vinadio”, “La batteria Neghino”, “Le batterie Serziera, Sources e Piroat” e “La caserma ricovero del Colle di Neraissa”. L’offerta cicloturistica include “Giallo Forte”, un’avvincente spy story in virtual reality ambientata tra le mura del forte di Vinadio. L’attività ha il costo di 20 euro per la mezza giornata (max 4 ore) e di 30 euro per l’intera giornata (max 8 ore). I bambini dagli 8 ai 10 anni potranno percorrere gli itinerari su bicicletta muscolare a tariffa ridotta: 10 euro per la mezza giornata (max 4 ore) e 15 euro per la giornata intera (max 48ore). Gli itinerari cicloturistici sono disponibili, con partenza dal Forte di Vinadio (piazza Vittorio Veneto), dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, mentre la domenica e la settimana di Ferragosto dalle 10 alle 19.

Sono trenta le bici messe a disposizione dal Forte di Vinadio, quattordici e-bike e sedici muscolari, per la nuova proposta dell’estate “Pedala Forte!” attiva dall’8 luglio al 31 agosto. Quattro itinerari ciclabili nati per valorizzare l’area verde che circonda la fortezza albertina e le batterie difensive in quota, raggiungibili su strade sterrate militari e facilmente percorribili da tutti. I percorsi cicloturistici si inseriscono nell’ambito del progetto “Trasportati nella Storia – Outdoor”, finanziato dal Bando Explora di Fondazione CRC, dallo sponsor Agenzie Generali Italia Spa – Agenzia Generale Snc di Cuneo, dagli sponsor tecnici Caramello Ezio & C. Srl di Demonte, Cuny Fire Service Srl di Cuneo, Decathlon Italia Srl (punto vendita di Cuneo), Demonte Servizi srl di Demonte, Idroricerche Srl di Chiusa di Pesio, Michelin Italiana Spa (stabilimento di Cuneo), O.ME.C Sas di Fossano, SLP Servizi Logistici Piemontesi Srl di Verzuolo e con il sostegno di BBNetworks Srl di San Rocco di Bernezzo e Puliservice, Giordana Group srl di Borgo San Dalmazzo.

Il Forte di Vinadio offre al pubblico anche numerosi percorsi di visita tra cui “Total Forte” il tour ai tre fronti difensivi del forte e alla Caserma Carlo Alberto (ogni prima domenica del mese – durata circa 5 ore), i percorsi multimediali “Montagna in Movimento” e “La lettera perduta”, la mostra permanente “Messaggeri Alati”, le esperienze “Vinadio Virtual Reality” e i percorsi per famiglie con bambini “Mamma mia che Forte!”.

GLI ITINERARI “PEDALA FORTE!”

IL FOSSATO DEL FORTE DI VINADIO

Lunghezza: 2,5 km (percorso ad anello)

Tempo di percorrenza: 1 h (con sosta alle 10 paline)

Dislivello: 90 metri

Tipologia terreno: 50% asfalto, 50% sterrato/erboso

Difficoltà MTB: TC

Percorso ciclistico nel fossato che costeggia le mura del forte, passando dal laghetto fino alla grande Caserma Carlo Alberto. In questo luogo passato e presente dialogano attraverso testimonianze di storia militare ed installazioni di arte contemporanea. Inquadrando il Qr-code presente sulle 10 paline collocate in diversi punti del percorso attorno alla fortezza si potrà approfondire la sua storia.

LA BATTERIA NEGHINO

Lunghezza: 6 km A/R

Tempo di salita: 30-40 minuti

Dislivello: 330 metri da Vinadio

Tipologia terreno: 30% asfalto, 70% strada militare

Difficoltà MTB: TC/MC

Con partenza dal Forte di Vinadio percorrendo 3 km di salita su strada militare si raggiunge la batteria Neghino, collocata a 300 mt di dislivello dal paese, l’unica di tutto il sistema difensivo che si contraddistingue per la sua particolare forma ellittica. Dalla sommità della roccia si può godere di un bellissimo panorama sulla Valle Stura. La discesa si effettua sullo stesso percorso di salita.

LE BATTERIE SERZIERA, SOURCES, E PIROAT

Lunghezza: 18 km giro completo ad anello

Tempo di salita: Batteria Serziera 1h15’ dal vallone di Riofreddo, 1h40’ dal ponte di Goletta; Corpo di Guardia difensivo della Source 1h30’ dal vallone di Riofreddo, 1h30’dal ponte di Goletta.Batteria Piroat 1h40’ dal vallone di Riofreddo, 1h45’ dal ponte di Goletta.

Dislivello: Batteria Serziera 350 metri da Vinadio; Corpo di Guardia difensivo della Source 450 metri da Vinadio; Batteria Piroat 530 metri da Vinadio.

Tipologia terreno: 60% asfalto, 40% strada militare (giro completo ad anello).

Difficoltà MTB: Salita MC; Discesa BC.

Itinerario ad anello con partenza da Vinadio e doppia possibilità di salita: dalla diga di Riofreddo oppure dal ponte di Goletta, entrambe su strade ex militari. In ordine di dislivello la batteria più bassa è Serziera, posta su uno spettacolare poggio panoramico; poco più in alto si raggiunge il corpo di guardia difensivo della Sources e infine, sempre su strada ex militare si arriva alla batteria Piroat, con locali di servizio costruiti in trincea, postazioni per tiri in barbetta e polveriere sotterrane.

LA CASERMA RICOVERO DEL COLLE DI NERAISSA

Lunghezza: 24 km A/R da Vinadio

Tempo di salita: 2 h

Dislivello: 1.200 metri da Vinadio

Tipologia terreno: 60% asfalto, 40% strada militare

Difficoltà MTB: MC

La Caserma era intitolata al Tenente Giovanni Varusio, capitano del 1° reggimento alpini nato a Vinadio. Poteva ospitare 250 uomini paglia a terra, 6 ufficiali e 9 quadrupedi ed era dotata di impianto idrico. La discesa si effettua sullo stesso percorso di salita.

Per maggiori approfondimenti e dettagli tecnici sugli itinerari cicloturistici di Vinadio è possibile consultare il sito mtbvallestura.com