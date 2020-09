Bloccate su un dirupo 20 pecore in alta Valle Gesso: lunghe e difficili manovre per salvarle

CUNEO CRONACA - Una squadra di terra dei vigili del fuoco (del nucleo Saf), una del soccorso alpino e una guardia parco sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di sabato 5 settembre, in soccorso a un gregge di pecore bloccate accanto a un dirupo.

L’allarme per una ventina di ovini in pericolo che si trovano in alta Valle Gesso, (zona dei laghi di Valscura) è scattato intorno alle 17,30.

A richiedere l’intervento dei soccorsi è stato il malgaro.

Alle 21 la squadra impegnata sul posto era ancora operativa. La situazione di pericolo purtroppo è accentuata dalla difficoltà di mettere in salvo gli animali senza spaventarli.

Il rischio infatti è che gli ovini vedendo arrivare le squadre si gettino nel burrone.

Intervento simile in giornata per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della stazione della Val Germanasca (To) in soccorso a un gruppo di 10 pecore è rimasto bloccato su una cengia a metà di una parete rocciosa.

Per raggiungerle i tecnici hanno dovuto affrontare un tratto in arrampicata, poi hanno proceduto con la realizzazione di un solido ancoraggio e dopo aver catturato le pecore le hanno calate con le corde una per una su un tratto di una quindicina di metri. Tutte e 10 le pecore sono state tratte in salvo.

(Nella foto il recupero delle pecore nel Torinese)