Paziente Mater Amabilis di Cuneo positivo al Coronavirus: struttura chiusa precauzionalmente

Riceviamo dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese: "In merito all’emergenza epidemiologica in corso, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese informa che all’interno della residenza Mater Amabilis Centro, sita in Cuneo, in corso Brunet, è stato segnalato un caso che è risultato positivo al tampone per il Covid-19, effettuato nella serata di giovedì 12 marzo. Il paziente è ospite del Nucleo Alzheimer Temporaneo (Nat), localizzato al piano terra della Residenza.

La direzione, unitamente alla cooperativa Quadrifoglio a cui è assegnata la gestione, hanno messo e stanno mettendo in atto tutte le precauzioni al fine di salvaguardare la salute degli altri ospiti e degli operatori che li assistono. In questo momento, in virtù delle disposizioni emanate nell’ultima settimana, e in particolare stante quanto previsto dal Dpcm dell’8 marzo 2020 (art. 2 comma 1 lettera q) e dalla comunicazione dell’Asl Cn1 l’accesso ai parenti e ai visitatori alle residenze sanitarie assistite e alle strutture residenziali per anziani è vietato, salvo limitati casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura: il Consorzio ha pertanto contattato le famiglie degli altri ospiti, per chiedere di non recarsi in struttura, e per rassicurare del fatto che tutte le accortezze sono messe in atto in questo momento a tutela dei loro familiari".

(Foto tratta dal sito della Regione Piemonte)