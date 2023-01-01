PAYSAGE+ Aimable: al via il progetto transfrontaliero per un turismo slow tra Italia e Francia

CUNEO CRONACA - Paesaggio, benessere, saperi locali e cooperazione: sono le parole chiave che hanno accompagnato l’avvio ufficiale di PAYSAGE+ Aimable, il nuovo progetto di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia dedicato alla promozione di un turismo slow, attento al benessere, alla qualità dell’esperienza e al valore delle relazioni umane.

L’evento inaugurale si è svolto al Parc Phoenix di Nizza, con una giornata ricca di appuntamenti. La mattinata è stata dedicata a un atelier partecipativo per operatori turistici, un momento di formazione e confronto organizzato dai partner francesi CCI Nice Côte d’Azur e Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA.

A seguire si è tenuto un seminario istituzionale di presentazione del progetto, alla presenza dei partner italiani e francesi e delle istituzioni locali, tra cui la Provincia di Cuneo, rappresentata dalla funzionaria Enrica Zanotti. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza di un turismo capace di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e valorizzazione delle comunità locali, in un’ottica di cooperazione e crescita condivisa tra territori. Nel pomeriggio, le attività si sono spostate all’aperto con una sessione di yoga gratuita e aperta a tutti, pensata per far vivere in prima persona lo spirito del progetto: un’esperienza di benessere, contatto con la natura e consapevolezza del paesaggio.

Sostenuto dal programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027 (PITER+ “PAYSAGE+”), il progetto PAYSAGE+ Aimable mira a valorizzare territori e comunità locali, promuovendo esperienze autentiche che intrecciano natura, enogastronomia, artigianato, accoglienza e benessere. L’evento di Nizza rappresenta così il primo passo di un percorso condiviso che coinvolgerà operatori, istituzioni e cittadini nella costruzione di un nuovo modello di turismo sostenibile, capace di unire persone, territori e paesaggi.

(Nella foto: la sessione di yoga durante l'evento di lancio del progetto “PAYSAGE+ Aimable”)