"Passi nel Kuore di Valdieri": montagna e memoria per la seconda edizione con Simone Moro

CUNEO CRONACA - Martedì 24 giugno, alle 17, nella Sala Vercellotti, presso la sede ATL Cuneo, si tiene la conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione dell’evento “Passi nel Kuore di Valdieri”, promosso dall’associazione Battikuore di Boves nel ricordo di Piero Gilli, Luca Borgogni e Giulia Lo Forte. L’evento è il calendario sabato 5 luglio e vedrà la partecipazione straordinaria di Simone Moro.

Il grande alpinista bergamasco dialogherà sul palco con il giornalista Andrea Caponnetto e con due leggende dello sport cuneese, Stefania Belmondo e Paolo De Chiesa. “Montagna e sicurezza: un viaggio tra sport e cultura” è il titolo del talk che li vedrà protagonisti. Un’occasione anche per ripercorrere le imprese di Moro e conoscere le curiosità dietro la sua pubblicazione “Gli ottomila al chiodo”. Ma l’evento propone tanto altro: una camminata non competitiva, con guida del Parco Alpi Marittime; cena a cura della Pro Valdieri e serata in musica con Simone Marchesani.



Partner istituzionale è il Comune di Valdieri, con il patrocinio della Regione Piemonte, Asd Vallegesso Sport, Comune di Roccavione e di Roaschia, Proloco territoriali, Parco Alpi Marittime, Club Alpino Italiano, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ATL Azienda Turistica Locale Cuneese. Main partner dell’iniziativa sono: Buzzi Unicem Cbm, Latterie Inalpi, Acqua Sant’Anna. Sponsor dell’edizione 2025: Tipolitoeuropa, Blengino Fabrizio, Pasticceria Asselle, Cit ma bel, Farmacia Invernelli, International Auto, Asd Fausto Coppi, Doorbuster, Tecnomedica, New Bottero Ski, Cavallo Sport, Studio Rubero, Ravaschietto Sport, Cartiera Prinoli, Tecnoworks, Luca Mondino, Moneta Aurea, Falegnameria Barale, Di Tullio Claudio, Costruzioni Franco, R.M.Tech, La Cornacchia, Ferramenta Audisio, Armando Fabio, Ghio Rimorchi, Carbocalcio, Il Podio Sport.

Per informazioni e iscrizioni: 392-7458970, battikuore@gmail.com.



Form online per iscrizioni: QUI