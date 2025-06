Passeggiando tra affreschi e pievi: arte e storia con Vivere Cervasca Odv

CUNEO CRONACA - Domenica 22 giugno, Vivere Cervasca odv riprende la tradizione delle passeggiate per approfondire la conoscenza degli aspetti storici e artistici del territorio di Cervasca. Il percorso si muoverà tra arte colta e arte popolare, lungo un breve tragitto dalla strada provinciale fino a San Michele; si incontreranno alcuni affreschi di Giors Boneto e Giuseppe Pocchiola; si passerà accanto all'antica pieve di Santa Maria e alla cappella già di San Rocco e si concluderà con la visita alla parrocchiale, alle bellissime tele e statue del '700 da poco restaurate.

La partenza è alle 16 dal curvone di Via Borgo, all’altezza di Roata Bastianin e del cartello che segna il confine tra i comuni di Cervasca e Vignolo. La conclusione con l'aperitivo è prevista intorno alle 19. L'iniziativa, che è organizzata in collaborazione con i Volontari per l'arte, con il patrocinio del comune di Cervasca e il sostegno della Banca di Caraglio, avrà luogo con qualunque numero di iscritti e sarà invece rinviata in caso di maltempo.

E' necessaria l'iscrizione entro venerdì 20 al tel. 3297317740 o alla mail info@viverecervasca.it, indicando un nome, un recapito e il numero delle persone interessate.