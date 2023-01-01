Partita la Staffetta Cisl: il "modello Cuneo" come base per lo sviluppo del Piemonte

CUNEO
CUNEO CRONACA - È partita da Cuneo la "Staffetta Cisl – Territori in Dialogo", il percorso itinerante promosso da Cisl Piemonte per costruire un’agenda di proposte concrete per lo sviluppo del Piemonte. L’appuntamento inaugurale si è svolto presso il Centro Incontri della Provincia, in Corso Dante 41, con il titolo “Modello Cuneo per crescere insieme”. Dopo l’introduzione del segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, che ha spiegato il senso dell’iniziativa Cisl, è toccato all’economista Mauro Zangola fare un’analisi sulla società e l’economia della Provincia di Cuneo attraverso la presentazione di alcuni dati significativi. Hanno preso parte all’iniziativa i rappresentanti delle istituzioni e delle principali associazioni di categoria. Ha concluso i lavori il Segretario generale Cisl Cuneo, Enrico Solavagione.
La provincia di Cuneo si conferma tra le più dinamiche del Piemonte e tra le più competitive a livello nazionale. È quanto emerge dal rapporto “Un viaggio nella società e nell’economia della provincia di Cuneo”, presentato dall’economista Mauro Zangola in apertura della prima tappa della Staffetta Cisl – Territori in Dialogo. Il quadro economico è solido: nel 2023 la provincia ha prodotto un PIL di 23,5 miliardi di euro, con un PIL pro capite di 40.500 euro, il più alto tra le province piemontesi. Sul fronte occupazionale, nel 2025 gli occupati sono cresciuti di 8.000 unità rispetto all’anno precedente, con un tasso di occupazione tra i 15-64enni al 72,6%, che colloca Cuneo al sesto posto nella graduatoria nazionale. Particolarmente significativo il dato giovanile: con un tasso di occupazione dei 15-29enni al 46,4%, la provincia è terza in Italia, preceduta solo da Brescia e Bolzano.
Per il Segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, che ha aperto con il suo intervento la tappa cuneese della Staffetta Cisl per lo sviluppo della regione: “La nostra iniziativa è una sfida aperta alla politica regionale. Partiamo da Cuneo perché qui il modello funziona. Questa provincia incarna un modello di crescita equilibrata, capace di tenere insieme competitività, coesione e qualità della vita. Ma il Piemonte non può permettersi province di serie A e province di serie B. Con la Staffetta Cisl portiamo dati, proposte e una richiesta chiara alla Regione: sedersi al tavolo e costruire insieme una strategia di sviluppo che non lasci indietro nessun territorio”.