Partita dai circoli Acli della Granda una raccolta fondi per aiuti concreti nelle Marche

CUNEO CRONACA - Le Acli provinciali di Cuneo condividono la solidarietà e vicinanza espresse dalle Acli Nazionali per la situazione che sta vivendo la regione Marche e che ha colpito numerosi cittadini. In particolare, "le Acli si stringono ai familiari delle vittime e agli amici delle Acli Marche, delle Acli di Ancona e delle Acli di Pesaro, a tutti i cittadini e agli aclisti di Senigallia, Sassoferrato, Arceviesele, delle frazioni di Casine di Ostra e di Pianello, dove ci sono circoli e dove, purtroppo, ci sono state delle vittime".

Chi desidera sostenere e aiutare concretamente i circoli e i territori colpiti dalla violenza dell’alluvione può effettuare una donazione sul conto corrente solidarietà delle Acli di Cuneo, per le quali si può ottenere una certificazione valida per le detrazioni dalla dichiarazione dei redditi: IT66B0306909606100000186920 (causale: “solidarietà alla popolazione delle Marche”). Le donazioni saranno devolute alle comunità più colpite attraverso i circoli in loco.