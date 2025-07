Partecipazione, ambiente e diritti: 12,67 milioni dalla Fondazione Crc per il futuro della Granda

CUNEO CRONACA - Il CdA della Fondazione Crc ha deliberato, nell’ultima riunione prevista prima della pausa estiva, 12,67 milioni di euro di contributi su tre diversi bandi previsti dal Programma Operativo 2025.

Deliberati oltre 9,5 milioni di euro a sostegno di 471 progetti sui cinque ambiti d’intervento previsti dal Piano Pluriennale 2025-28:

• Partecipazione: 145 contributi per 2,630 milioni di euro;

• Cura: 98 contributi per 2,378 milioni di euro;

• Bellezza: 110 contributi per 2,270 milioni di euro;

• Futuro: 71 contributi per 1,533 milioni di euro;

• Creatività: 47 contributi per 730 mila euro.

Bando Percorsi di sostenibilità

Deliberati oltre 1,8 milioni di euro a sostegno di 47 progetti sulle tre misure previste dal bando 2025, con uno stanziamento aggiuntivo di quasi 370 mila euro rispetto al budget iniziale previsto:

Misura 1 - “Acqua, Clima ed Energia”, finalizzata a promuovere l’implementazione di progettualità per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici (efficientamento energetico, energie rinnovabili, mobilità sostenibile e utilizzo razionale della risorsa acqua): 20 contributi per un importo deliberato di 1.187.500 euro

Misura 2 - “Economia circolare e transizione ecologica”, finalizzata a promuovere l’economia circolare e la transizione ecologica: 11 contributi per un importo deliberato di 224.000 euro.

Misura 3 - “Biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale”, finalizzata a favorire la riconnessione con l’ambiente naturale e la tutela della biodiversità, con l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di sviluppo, attenti all’ambiente e al benessere delle persone: 16 contributi per un importo deliberato di 407.500 euro.

Bando Impegnati nei diritti

Oltre 1,3 milioni di euro (con un incremento di 410 mila euro rispetto al budget inizialmente previsto) a sostegno di 39 progetti, promossi da enti e associazioni del territorio provinciale e finalizzate alla creazione di esperienze concrete di coinvolgimento civico, di informazione e formazione della cittadinanza, di diffusione e tutela dei diritti (quelli tradizionali e quelli emergenti), che possano favorire il benessere delle persone.

“12,67 milioni di euro a sostegno di enti e associazioni della provincia di Cuneo: numeri straordinari che rappresentano risorse essenziali per la nostra comunità” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione Crc. “Grazie a una gestione del patrimonio particolarmente attenta ed efficiente, siamo oggi in grado di stimolare la crescita e il cambiamento del territorio: una conferma del ruolo strategico della Fondazione CRC nel percorso di costruzione di un futuro migliore per tutti noi”.

Gli elenchi dei contributi deliberati sono disponibili sul sito web della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it.