Parte da Cuneo il truck tour "Banca del Cuore 2022" per la prevenzione cardiovascolare

CUNEO CRONACA - Riparte in Italia la campagna di prevenzione cardiovascolare "Truck tour Banca del Cuore 2022”, parte del progetto più ampio di prevenzione cardiovascolare "Banca del Cuore".

Da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio, dalle 9 alle 19, un jumbo truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni in piazza Galimberti, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.