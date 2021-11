PAROLDO/ Fiera di San Martino nella borgata recuperata con il nuovo Ecomuseo della pecora

SERGIO RIZZO - Torna, dopo un anno di interruzione per il Covid, l’Estate di San Martino a Paroldo, in provincia di Cuneo, in un'edizione contenuta rispetto al passato, ma comunque un evento con tanti appuntamenti e novità. La tradizionale bagna cauda quest’anno sarà solo nei locali pubblici: l'Agriturismo Raflazz (tel. 335 1301913) e il Bistrò (tel. 335.5944379), su prenotazione nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 la sera e domenica 14 a pranzo.

Sabato 13, alle ore 17, ci sarà l’inaugurazione dell’Ecomuseo della pecora delle Langhe a seguito della conclusione di un lungo intervento di recupero di parte della borgata dei Cavallini alla presenza dei protagonisti dei lavori: i tecnici e amministratori degli enti che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera tra cui la Regione Piemonte, Gal Langhe e Roero, Gal Mongioie, Unione Montana Alta Langa di Ceva, Fondazione Crt, Fondazione, Crc anche con il progetto Langa del Sole.

Dopo l’inaugurazione, apertura al pubblico dell’Ecomuseo fino alle ore 11 e la domenica successiva tutto il giorno. L’inaugurazione sarà seguita da momenti di rappresentazioni teatrali a cura della Filodrammatica del Teatro Marenco di Ceva. Il borgo dei Cavallini sarà illuminato per tutta la notte e la domenica successiva tutto il giorno, ravvivato da musiche della tradizione popolare.

Domenica 14 novembre, dalle ore 8 alle ore 19, si terrà la consueta Fiera di San Martino con prodotti tipici del territorio. Alle 10,30 ritrovo dei Cavalieri di San Martino con l’intronizzazione dei nuovi Cavalieri. A seguire, la consegna del "Premio Palodium" per la Cultura 2021, a seguito della conclusione della stagione teatrale e musicale. Come da consuetudine, la premiazione del concorso fotografico dal titolo “Incontri”, organizzato dall’Associazione Lisoròt.

Al termine delle premiazioni, inaugurazione della Fiera di San Martino e visita agli stand. Dalle ore 14,30 per la serie delle attività dell’Ecomuseo. Degustazioni guidate a numero chiuso del formaggio “Murazzano”, in collaborazione con il concorso di tutela e Onaf. Per le norme anti Covid, l’accesso alla fiera, alle degustazioni e al Museo saranno consentite solamente ai possessori di Green pass in corso di validità.

Sergio Rizzo

(Nella foto: una passata edizione della Fiera di San Martino a Paroldo)