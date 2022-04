Parentesi primaverile fino a sabato, poi pioggia e più fresco a Pasqua in provincia di Cuneo

Sabato 16 aprile (nella foto)

Nuvolosità: soleggiato al mattino, irregolarmente nuvoloso al pomeriggio per sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con addensamenti più consistenti sui settori occidentale e sudoccidentale.

Precipitazioni: dal pomeriggio rovesci e temporali, deboli o moderati, su zone montane e pedemontane fino ai fondovalle. Quota neve oltre ai 2000 metri.

Zero termico: in calo dalla tarda serata sui 2400 metri.

Venti: al mattino deboli o moderati in montagna fino a quote collinari, da nord- nordovest sulle Alpi e da nord su Appennino e aree di collina adiacenti; in pianura deboli orientali. Nel corso del pomeriggio venti in rotazione da nordest sui settori di montagna e intensità in generale intensificazione a tutte le quote.