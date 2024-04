Parentesi piovosa tra martedì e mercoledì, poi torna il sole con temperature primaverili

Nuvolosità: rapido aumento delle nubi nella notte fino a cielo molto nuvoloso o coperto già in mattinata.

Precipitazioni: al primo mattino moderate sui settori alpini, in estensione a tutta la regione nel corso della mattinata, con valori localmente forti, anche a carattere temporalesco, in particolare sulle zone al confine con la Lombardia. Temporanea attenuazione nel pomeriggio sulla parte sudoccidentale. Quota neve in calo dai 2000 metri del primo mattino fino ai 1400-1500 metri in serata.

Zero termico: in marcato calo fino a 1800-1900 metri sulle Alpi e 2200-2300 metri altrove in serata.