Parentesi fredda tra nuvole e schiarite in Granda: temperature anche sotto zero

Nuvolosità: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso tra pianure e zone pedemontane alpine, più soleggiato su Alpi e zone appenniniche; rapida attenuazione della copertura nel pomeriggio.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti.

Zero termico: in ulteriore calo fino a 600-700 metri al primo mattino, in successivo rialzo fino a 900-1000 metri in serata.

Venti: deboli o moderati nordorientali in montagna, deboli orientali in pianura con rinforzi moderati sulle pianure orientali.