Parentesi di maltempo in Granda, schiarite giovedì, ma da venerdì scendono le temperature

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con addensamenti più consistenti su Alpi e Appennino e locali brevi aperture sulle pianure a sud del Po.

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente moderate a ridosso delle Alpi in particolare sui tratti occidentali e settentrionali, in sconfinamento già dalla tarda mattinata sulle pianure adiacenti dove sono possibili picchi localmente anche forti. Fenomeni più isolati o del tutto assenti sulle pianure a sud del Po. Generale attenuazione in serata.

Zero termico: in calo da nordovest fino a 3800 metri a nord e 4100 metri a sud in serata.

Venti: moderati da sudovest sulle Alpi, forti sulle creste meridionali; sull’Appennino moderati da sud con locali rinforzi. Deboli da nordest sulle pianure occidentali, moderati da sud su quelle orientali con rinforzi su Astigiano e Alessandrino.

Giovedì 15 settembre