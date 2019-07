PAMPARATO/ L’Accademia del Santo Spirito si presenta al Festival dei Saraceni

L’Accademia del Santo Spirito si presenta per la prima volta al Festival dei Saraceni giovedì 18 luglio, alle 21, presso l’oratorio di Sant’Antonio a Pamparato, in provincia di Cuneo. Protagonisti della serata sono Alessandro Conrado e Paola Nervi ai violini, Massimo Barrera al violoncello e Andrea Banaudi solista all’organo, prime parti dell’orchestra torinese che vanta al suo attivo numerosissime partecipazioni a festival e stagioni concertistiche internazionali.

Il programma, fra concerti per organo e sonate da chiesa, è dedicato a tre musicisti italiani: Giuseppe Sammartini, Arcangelo Corelli, Tomaso Albinoni. Mentre per Sammartini, ricordato soprattutto come virtuoso di oboe, l'Inghilterra (segnatamente Londra) rappresenta la patria d'adozione, Corelli e Albinoni, grandi violinisti, prevalentemente svolgono la loro attività in Italia (rispettivamente a Roma e a Venezia). Il concerto si apre e si chiude con due dei 4 Keyboard Concertos op. 9, brillante raccolta di concerti per organo (o cembalo), violini e continuo evidentemente influenzati dallo stile dei celebri 6 Organ Concertos op. 4 di George Frideric Handel. Le due sonate di Corelli e la sonata di Albinoni sono un efficace esempio di triosonata, genere strumentale estremamente importante e diffuso tanto in Italia quanto in Europa fra i secoli XVII e XVIII.

Sabato 20 luglio, alle 21, presso la maestosa chiesa di San Biagio a Pamparato, il festival continua con il concerto di chiusura dei corsi di Musica Antica e Barocca. Sono proprio gli allievi con i docenti delle varie discipline proposte per i corsi 2019 a realizzare una parte dell’opera King Arthur di Henry Purcell, considerato il genio musicale del seicento inglese. A guidare il coro e l’orchestra sarà il M.stro Dario Tabbia, direttore di coro di fama internazionale e docente presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, esperto conoscitore del barocco vocale e strumentale italiano. Il biglietto unico di 5 a concerto è acquistabile direttamente trenta minuti prima dell’inizio dell’inizio dello spettacolo.