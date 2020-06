PALLAVOLO/ Dopo aver vinto tutto a Civitanova Andrea Marchisio sogna di tornare a Cuneo

CUNEO CRONACA - La Lube Macerata conferma per altre due stagioni il cuneese Andrea Marchisio, che ormai veste il biancorosso dal 2017 e ha vinto praticamente tutto ciò che un pallavolista può vincere con un club in Italia e all’estero, tuttavia nel futuro vede Cuneo. 4 titoli nei primi 3 anni: non male!

Il pallavolista piemontese, originario di Cuneo, è sicuramente uno dei migliori talenti che la pallavolo nostrana abbia espresso negli ultimi 20 anni. Classe ‘90, quest'anno vestirà la maglia numero "4": quattro come i titoli vinti con con il club cuciniero. Il libero, dal 2017 a oggi, con la squadra marchigiana ha vinto uno scudetto e la Champions League nella stagione 2018/2019, una Coppa italia l’anno successivo nel 2019/2020 e un Mondiale per club nel 2019.

Mister De Giorgi guida una squadra piena zeppa di campioni, che era già forte quest’anno, ma che dall’anno prossimo potrà contare sui nuovi innesti di De Cecco, il regista argentino che ha scelto la maglia numero “15” e Hadrava, acquistato dalla squadra polacca Indykpol AZS Olsztyn e che ha scelto il numero "22". La Lube è assolutamente una delle squadre più forti del campionato di A1 e con la riconferma di Marchisio e gli altri innesti, si riconfermerà giornata dopo giornata e set dopo set protagonista delle scommesse live. A conferma di ciò basti pensare che nel campionato interrotto a marzo i cucinieri avevano un punto di vantaggio sul Brescia pur avendo disputato una partita in meno.

Andrea Marchisio: dopo aver vinto tutto a Civitanova sogna di tornare a Cuneo

Come si suol dire, è difficile essere profeti in patria. Eh sì, sono infatti molti gli atleti che per farsi le ossa o per vincere nel proprio sport o disciplina sono costretti a farlo lontano dalla propria terra. È questo il caso anche di Andrea Marchisio, che da Cuneo ha trovato fortuna e trofei nelle Marche e proverà per altri due anni a vincere tutte le competizioni in cui i biancorossi della Lube sono impegnati.

Ma il ragazzo di Cuneo ha un piccolo-grande sogno nel cassetto, quello di tornare un giorno nella sua città e chissà, provare a fare qualcosa di importante per il movimento pallavolistico cuneese. C’è da dire che Marchisio si è tolto la soddisfazione di esordire in A1 proprio con la squadra della sua città, per poi iniziare un breve pellegrinaggio che lo ha portato prima a Loreto, Tuscania, Siena e poi nelle Marche, dove negli ultimi tre anni è riuscito a vincere tutto ciò che un pallavolista sogna di vincere con un club, in Italia e nel mondo.

Marchisio, nell’intervista che riportiamo qui, si è poi lasciato andare alle emozioni affermando che ogni domenica va a vedere i risultati della squadra di pallavolo di Cuneo, dove fra l’altro giocano dei suoi cari amici. Il suo sogno è duplice: che Cuneo torni nella "pallavolo" che merita e che lui possa fare qualcosa per la cultura pallavolistica cuneese. Mai dire mai quando si mettono nella stessa frase sogni e campioni.