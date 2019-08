PALLAPUGNO/ Santo Stefano Belbo tra i finalisti della Serie A Banca d'Alba-Moscone

Serie A Banca d'Alba-Moscone Play off - Quarta ritorno

Araldica Pro Spigno-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-5

Sabato 31 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 22, Torfit Langhe e Roero Canalese 20, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 18, Araldica Pro Spigno 15, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.

Serie A Banca d'Alba-Moscone Play out - Prima ritorno

Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo 6-11

Olio Roi Imperiese-Tealdo Scotta Alta Langa 11-10

Giochi fatti anche per i play out della Serie A Banca d'Alba Moscone: con una giornata d'anticipo la Olio Roi Imperiese e la Robino Trattori Santo Stefano Belbo sono irraggiungibili in testa alla classifica e si giocheranno gli spareggi d'accesso alla semifinale con l'Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto e la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto. Restano da definire gli accoppiamenti definitivi che si determineranno in base ai risultati dell'ultima giornata dei play out.

Nel penultimo turno della seconda fase del massimo campionato, la quadretta santostefanese di Gilberto Torino espugna lo sferisterio di Mondovì, battendo 6-11 la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero, mentre i liguri di Enrico Parussa s'impogono 11-10 con la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto.

La classifica: Olio Roi Imperiese e Robino Trattori Santo Stefano Belbo 13, Tealdo Scotta Alta Langa 10, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.

Serie B Play off - Seconda ritorno

Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese 11-10

Domenica 1 settembre ore 16

a Taggia: Taggese-Morando Neivese

La classifica: Taggese 21, Acqua S.Bernardo San Biagio 20, Morando Neivese 18, Osella Surrauto Monticellese 17.

Serie B Play out - Seconda ritorno

Serramenti Bono Centro Incontri-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-9

Sabato 31 agosto ore 21

ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Speb

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 17, Serramenti Bono Centro Incontri 15, Bcc Pianfei Pro Paschese 13, Speb 9.

Serie B Girone salvezza - Seconda ritorno

Domenica 1 settembre ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Benese

Riposa: Srt Progetti Ceva

La classifica: Srt Progetti Ceva 7, Benese 4, Virtus Langhe 3.

Pallapugno: i risultati di venerdì 30 agosto in Serie C1 e le date della finale del campionato femminile

Serie C1 - Andata semifinale

Bubbio-Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca 11-5

Femminile - Andata finale

Giovedì 5 settembre ore 21

a Diano Castello: Amici del Castello-Gymnasium Albese A

Ritorno

Giovedì 12 settembre ore 21

ad Alba: Gymnasium Albese A-Amici del Castello

Pallapugno: i risultati di venerdì 30 agosto dei campionati giovanili

Allievi Trofeo Fipap – Andata semifinale

Alta Langa A-Speb 8-5



Esordienti Trofeo Fipap – Andata semifinale

Peveragno A-Subalcuneo B 7-2



Pulcini Trofeo Fipap – Ritorno semifinale

Gottasecca-Taggese 7-0

Taggese e Gottasecca allo spareggio